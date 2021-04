Signal top à court terme ou réinitialisation pour Bitcoin?

La soi-disant prime Kimchi, qui mesure la prime du prix du Bitcoin (BTC) sur le marché sud-coréen des échanges de crypto-monnaie, a chuté du jour au lendemain.

La prime est passée de 22% à 15% en quelques heures le 7 avril et continue de baisser dans les principales bourses sud-coréennes.

Indice BTC Korea Premium. Source CryptoQuant

Un gros recul sur le marché du Bitcoin en Corée du Sud

Du jour au lendemain, comme l’a noté Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, le prix du Bitcoin a chuté particulièrement dur sur les échanges sud-coréens.

Alors que le prix du Bitcoin a chuté, la prime Kimchi a chuté en tandem. Mais, comme le prix du BTC a chuté beaucoup plus fort sur les échanges sud-coréens, la prime a plongé rapidement en quelques heures.

Bitcoin tombe dur sur les échanges sud-coréens. Source: Ki Young Ju

Il y a deux raisons possibles pour lesquelles la prime a chuté de la manière dont elle l’a fait.

Premièrement, les commerçants de l’extérieur de la Corée du Sud auraient peut-être trouvé un moyen d’arbitrer avec succès la prime. Cela pourrait éventuellement se produire si les commerçants d’autres marchés asiatiques se coordonnent avec les baleines en Corée du Sud pour vendre du BTC et se retirer le même jour.

Deuxièmement, les altcoins qui prenaient de plus en plus d’ampleur tout au long de la semaine ont été sévèrement corrigés. À mesure que le capital du marché de l’altcoin s’est retiré, les traders auraient également vendu du BTC et de l’ETH, faisant tomber les crypto-monnaies à grande capitalisation.

Ki a dit:

«Il semble que quelqu’un ait finalement trouvé comment arbitrer cette opportunité de prime Kimchi. Le volume des transactions en 30 minutes sur @upbitglobal, la plus grande bourse coréenne, était plus important que celui de @Binance. Cette baisse semble liée au retrait du Kimchi. Une preuve de arbitrage: @BithumbOfficial, l’une des plus grandes bourses de Corée, la moyenne des entrées de dollars BTC a augmenté alors que toutes les bourses diminuent. Il semble que certaines baleines déposent du BTC sur les bourses coréennes. «

XRP, par exemple, a toujours été l’une des crypto-monnaies les plus populaires sur le marché sud-coréen au cours de la semaine dernière.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, XRP a éclaté contre Bitcoin, dépassant 1 $ pour la première fois en plus de trois ans.

Mais, alors que les altcoins comme XRP ont chuté, il est possible que le sentiment du marché autour de Bitcoin et d’Ethereum se soit également détérioré sur le marché asiatique, faisant baisser la prime.

Est-ce un signal top?

Lorsque la prime Kimchi a considérablement baissé en 2017, le prix du Bitcoin a chuté de plus de 50% en quelques jours.

Cette fois-ci, le prix du Bitcoin a chuté de 5% à 56000 $ et a commencé à se redresser assez rapidement par la suite.

La probabilité que le marché des crypto-monnaies se rétablisse à court terme reste élevée car il y a eu d’importantes liquidations au cours des 48 dernières heures.

Par exemple, une seule transaction XLM a abouti à une liquidation d’une valeur de 84 millions de dollars. Étant donné que bien plus d’un milliard de dollars ont été liquidés au cours des dernières 24 heures, le marché des dérivés cryptographiques est susceptible de se réinitialiser.

Taux de financement de la CTB. Source: Bybt.com

Le taux de financement du Bitcoin sur les principales bourses à terme était d’environ 0,15% avant la baisse. C’est 15 fois plus élevé que la valeur par défaut de 0,01%, ce qui indique que le marché des dérivés était extrêmement surchauffé.

Cependant, comme le montre le graphique ci-dessus, les taux de financement restent à des niveaux relativement élevés, ce qui suggère que le prix pourrait voir davantage de baisse à court terme.