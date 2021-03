Signal vous aide à transférer les chats sur un nouveau téléphone

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Signal a publié une application bêta avec un outil permettant de transférer des discussions vers un nouveau téléphone Android.

Il utilise Wi-Fi Direct pour migrer les chats via une connexion privée et sécurisée.

On ne sait pas quand cela sera disponible hors de la version bêta.

Si vous êtes l’une des nombreuses personnes qui ont hésité à la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp (qu’elle soit méritée ou non) et sont passées à Signal, vous avez probablement une question persistante: comment transférer ces discussions sécurisées sur un nouveau téléphone? Heureusement, les développeurs vous ont couvert. Comme TestCatalog et XDA rapport, Signal a publié une application bêta 5.5.0 pour Android qui vous aide à migrer les conversations.

Un nouvel outil de la version bêta de Signal utilise une connexion Wi-Fi Direct privée pour transférer les chats de votre ancien appareil vers le nouveau. Vous devrez garder les deux téléphones à proximité pendant la migration, mais cela garantit que vos messages resteront cryptés et donc hors de vue des voleurs ou des espions déterminés. Vous pouvez démarrer le processus en visitant la section Chats des paramètres de l’application sur votre ancien téléphone et en appuyant sur «transférer un compte».

Il n’est pas certain que la fonctionnalité de transfert de chats atteigne une version stable de Signal. Vous voudrez peut-être attendre si vous insistez sur la fiabilité.

Il n’est pas surprenant qu’un outil de transfert atteigne Signal à ce stade. Ses créateurs se sont précipités pour ajouter des fonctionnalités à mesure que les utilisateurs de WhatsApp affluent vers la plate-forme, et la migration est la prochaine étape logique. C’est ainsi que Signal vous permet de rester fidèle lorsque vous pourriez autrement vous séparer de Telegram (qui dispose déjà d’un outil d’historique de discussion) ou d’une autre alternative. Peu de gens se plaindront nécessairement – cela pourrait vous rassurer si vous envisagez de mettre à niveau votre téléphone et que vous souhaitez garder vos messages intacts.