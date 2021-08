Signalisation stratégique à la Chine alors que les marines QUAD participent à l’ex-Malabar à Guam

in

“L’exercice Malabar démontre la synergie entre les quatre marines participantes et notre vision commune d’une région indo-pacifique ouverte, libre et inclusive”, indique le communiqué officiel. (Source de la photo : marine indienne)

La 25e édition de l’Ex MALABAR-21, organisée par l’US Navy dans le Pacifique occidental, assisterait à des exercices complexes, notamment des guerres anti-aériennes et anti-sous-marines, des exercices tactiques et anti-surface, et d’autres manœuvres. Selon la marine indienne, « dans la phase en mer des exercices qui ont commencé aujourd’hui (26-29 août 2021), la marine indienne participe avec la Force maritime d’autodéfense japonaise (JMSDF), la marine américaine (USN) et la Marine royale australienne (RAN).

Dans un communiqué officiel publié jeudi par la marine indienne, « dirigés par l’officier général commandant en chef, le vice-amiral du commandement naval de l’Est AB Singh, les navires de la marine indienne ont quitté Guam et ont participé à un virage opérationnel à partir d’août. 21-24. Au cours de cette phase, le vice-amiral AB Singh a échangé des vues avec ses homologues de l’US Navy.

“L’exercice Malabar démontre la synergie entre les quatre marines participantes et notre vision commune d’une région indo-pacifique ouverte, libre et inclusive”, indique le communiqué officiel.

Dirigé par le contre-amiral Tarun Sobti, officier général commandant la flotte de l’Est, outre l’avion de patrouille P-8I, la frégate furtive polyvalente de classe Shivalik INS Shivalik (F 47) et la corvette de guerre anti-sous-marine de classe Kamorta INS Kadmatt (P 29 ) ont été déployés pour l’exercice en mer des Philippines.

Le JMSDF est représenté par le destroyer d’opération polyvalent de classe Izumo JS Kaga (DDH 184), les destroyers de classe Murasame JS Murasame (DD 101) et JS Shiranui (DD 120). Et l’avion de patrouille JMSDF P-1.

L’Australie a déployé la frégate de classe Anzac HMAS Warramonga (FFH 152).

Comme indiqué précédemment par Financial Express Online, la marine américaine est représentée par trois navires de guerre, dont des destroyers et un avion de reconnaissance maritime P-8A. Il s’agit notamment du destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Barry (DDG 52) USS Barry, et du pétrolier de ravitaillement de classe Henry J Kaiser du Military Sealift Command (MSC) USNS Rappahannock (T-AO 204).

Selon un communiqué officiel disponible sur le site Web de l’ambassade des États-Unis à New Delhi, les avions de patrouille et de reconnaissance maritimes P-8A de la Task Force 72 et des forces navales spéciales participent à l’exercice.

But de Malabar

Outre l’accent mis sur l’interopérabilité entre les marines QUAD, c’est un message à la Chine que l’Inde n’est pas seule. C’est le « Signalisation stratégique » du collectivisme et l’exercice auquel l’Australie participe pour la première fois ; l’exercice peut servir de contrepoids à l’influence militaire et politique chinoise dans la région.

Et le but ultime des manœuvres navales interarmées à Malabar est de démontrer la capacité collective des marines QUAD dans le domaine maritime.

Quand Malabar a-t-il commencé ?

En 1992, la série d’exercices maritimes Malabar a commencé dans le format bilatéral – la marine indienne et la marine américaine. JMSDF a rejoint Malabar en 2015 en tant que membre permanent. Cela a été suivi par la Royal Australian Navy participant à l’exercice en 2020.

C’est la deuxième fois que Malabar a lieu au large de Guam. La première fois, c’était en 2018 alors que seules la marine indienne, la marine japonaise et la marine américaine avaient participé.

