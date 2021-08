Signatures d’agents libres NBA 2021 : suivi de toutes les transactions en un seul endroit

Les Milwaukee Bucks ont été couronnés champions de la NBA et le repêchage de la NBA 2021 a été disputé. Il est maintenant temps que l’agence libre occupe le devant de la scène dans la NBA.

Les joueurs et les équipes peuvent commencer à discuter des contrats lorsque le moratoire sur les agences libres commencera le lundi 2 août à 18 h HE. Les contrats ne peuvent devenir officiels que le 6 août à 12 h 01 HE.

Kawhi Leonard et Chris Paul sont en tête d’affiche du cours d’agence libre de cette année. Bien qu’aucune des stars vétérans ne soit censée changer d’équipe cette intersaison, vous ne savez jamais ce qui va se passer lorsque l’agence libre commencera officiellement. Attendez-vous à ce qu’il y ait un mouvement de joueurs important au cours du mois prochain. Nous avons déjà vu quelques gros échanges avant la saison 2021-2022, notamment avec Russell Westbrook échangé aux Lakers de Los Angeles et Kemba Walker passant des Boston Celtics au Oklahoma City Thunder en échange d’Al Horford.

Vous pouvez trouver nos prédictions d’agences gratuites ici pour les meilleurs joueurs de la classe. Nous mettrons à jour cette page à chaque signature dans la NBA au fur et à mesure qu’elle deviendra officielle.

Signatures d’agences libres NBA 2021

Lonzo Ball et les Chicago Bulls ont conclu un accord de 85 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre d’un accord de signature et d’échange, selon Woj. Garrett Temple, Tomas Satoransky et un choix de deuxième ronde se rendraient à la Nouvelle-Orléans dans le cadre de l’accord, selon Shams.

Couverture continue: Lisez Blog-a-Bull sur la signature du Lonzo Ball pour Chicago.

Chris Paul reste avec les Phoenix Suns pour un contrat de quatre ans d’une valeur maximale de 120 millions de dollars, selon plusieurs rapports.

Couverture continue: Lire la belle face du soleil au retour du CP3.

Mike Conley revient à l’Utah Jazz pour un contrat de 72,5 millions de dollars sur trois ans, par Woj.

Couverture continue: Lisez SLC Dunk au retour de Conley.

Couverture continue: Lisez Hot Hot Hoops sur Lowry à Miami.

Duncan Robinson reste avec le Heat pour un contrat de 90 millions de dollars sur cinq ans, par Woj. Tim Hardaway Jr. revient aux Dallas Mavericks pour un contrat de 74 millions de dollars sur quatre ans, par Woj.

Couverture continue: Lisez Mavs Moneyball sur Hardaway de retour à Dallas.

Doug McDermott se rendra aux Spurs de San Antonio pour un contrat de 42 millions de dollars sur trois ans, par Shams.

Couverture continue: Lisez Pounding the Rock sur l’acquisition de McDermott.

Dwight Howard revient chez les Lakers, selon Woj. Norman Powell se rendra aux Trail Blazers pour un contrat de 90 millions de dollars sur cinq ans, par Woj. Alex Caruso signe avec les Bulls pour quatre ans, 37 millions de dollars, par Woj. Wayne Ellington et Trevor Ariza viennent également aux Lakers, selon les rapports. JaMychal Green revient aux Denver Nuggets pour un contrat de deux ans d’une valeur de 17 millions de dollars, par Shams. Zach Collins aux Spurs pour un contrat de 22 millions de dollars sur trois ans, par rapport. Daniel Theis aux Rockets pendant quatre ans, 36 millions de dollars, par Woj. Corey Joseph aux Pistons pendant deux ans, 10 millions de dollars, par Chris Haynes. Derrick Rose revient aux Knicks pour trois ans et 43 millions de dollars, par Woj. Jeff Green se rend aux Denver Nuggets pour un contrat de 10 millions de dollars sur deux ans, selon Malika Andrews. Cody Zeller aux Trail Blazers pour un contrat d’un an, par Woj. Devonte’ Graham aux Pélicans pendant quatre ans, 47 millions de dollars, par Woj. C’est un signe et un échange qui déplacera un premier tour vers les Hornets, par Shams. David Nwaba retourne aux Houston Rockets pour trois ans. Accord de 15 millions de dollars, par Marc Stein. Cameron Payne revient aux Phoenix Suns pour un contrat de 19 millions de dollars sur trois ans, selon Chris Haynes. Evan Fournier se rendra aux Knicks de New York pour un contrat de quatre ans d’une valeur maximale de 78 millions de dollars, par Woj. Nicolas Batum a un contrat de deux ans pour revenir aux Clippers, selon Shams. Bobby Portis revient aux Bucks avec un contrat de 9 millions de dollars sur deux ans, par Shams. Torrey Craig va aux Indiana Pacers pour un contrat de 10 millions de dollars sur deux ans, par Woj. Nerlens Noel revient aux Knicks pour un contrat de 32 millions de dollars sur trois ans, par Woj. Alec Burks a accepté un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans pour rester avec les Knicks de New York, selon Woj. Gary Trent Jr. a accepté un contrat de 54 millions de dollars sur trois ans avec les Raptors, selon Woj. Reggie Bullock est sur le point de signer avec les Dallas Mavericks pour un contrat potentiel de trois ans, selon les rapports. Bullock reçoit 30 millions de dollars sur trois ans, par Shams. Jimmy Butler devrait accepter une prolongation de 184 millions de dollars sur quatre ans avec le Miami Heat, par Shams. TJ McConnell revient aux Pacers pour un contrat de 35 millions de dollars sur quatre ans, selon J. Michael et Shams. Le grand homme Jarrett Allen revient aux Cleveland Cavaliers pour un contrat de 100 millions de dollars sur cinq ans, par Woj. Allen est un agent libre restreint. Nous l’avons classé comme le joueur n ° 5 disponible cette intersaison. Kelly Olynyk a accepté un contrat de 37 millions de dollars sur trois ans avec les Pistons de Detroit, selon Woj. Boban Marjanovic est de retour chez les Dallas Mavericks, selon Shams. Sterling Brown va aux Dallas Mavericks, selon le rapport. Solomon Hill revient aux Hawks pour un contrat d’un an, selon le rapport. Furkan Korkmaz revient aux 76ers pour un contrat de 15 millions de dollars sur trois ans, par Woj. Alex Len va aux Kings pour un contrat de deux ans, selon les rapports. Moe Harkless aux Kings à deux ans, 9 millions de dollars, par rapport. Mike Muscala au Thunder pendant deux ans, 7 millions de dollars, par rapport. PJ Tucker à la chaleur, par Shams. Tucker obtient deux ans, 15 millions de dollars avec une option de joueur lors de la deuxième saison. Stephen Curry et les Golden State Warriors devraient s’entendre sur une prolongation de contrat de 215 millions de dollars au cours des quatre prochaines années. Curry a actuellement un an sur son contrat.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que l’agence libre se développera.