SIGNATURES DE MARCHE BARÇA | L’agent d’Adeyemi exclut le Barça… maintenant

13/12/2021

Le à 22:29 CET

Sport.es

Karim Adeyemi était le protagoniste dans l’ombre de Pedri du Golden Boy Gala 2021. L’attaquant de Salzbourg a reçu le Golden Boy Web, une récompense inférieure à celle obtenue par le milieu de terrain du FC Barcelone, qui a remporté la plus haute distinction depuis 19 ans. il a livré le journal italien ‘Tuttosport’.

Après le gala, cependant, Adeyemi est devenu le centre des médias, pour l’intérêt de tous les grands d’Europe à obtenir leurs services. Parmi eux, le Barça. Après le gala, le jeune attaquant de Salzbourg était ravi de jouer au Camp Nou un jour, mais quelques minutes plus tard, son manager, Thomas Salomon, l’a exclu.

L’agent du jeune footballeur a confirmé la nouvelle que ‘Sky Sports’ avait révélé il y a un peu plus d’une semaine que Adeyemi avait exclu l’équipe Blaugrana, le Real Madrid et l’Inter, car leur intention était de jouer en Bundesliga.

« Non » au Barça immédiatement

« Il y a quelques jours, nous avons dit « non » définitif à la proposition du Barça pour Adeyemi. Le Barça n’est plus une option pour Karim. La meilleure chose pour lui, c’est un club allemand », a expliqué Salomon ce lundi, démentant que le club blaugrana avait offert à Salzbourg les 40 millions qu’il demandait pour transférer le joueur : « Ils nous ont fait une proposition, mais ils n’ont jamais atteint Salzbourg. lui avec rien. « Cependant, l’agent du jeune attaquant n’a pas exclu un futur Blaugrana pour son client: « Dans deux ou trois ans on verra ce qui peut arriver ».

L’environnement de Salomon et d’Adeyemi considère que la meilleure chose pour le footballeur est continue ta progression dans un club allemand qui lui permettra de se consolider dans l’équipe nationale allemande, en pensant à la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022. Le jeune attaquant de Salzbourg a déjà attiré l’attention de l’entraîneur teutonique, Hansi Flick et la clé pour lui de continuer à le faire est que il a une continuité en Bundesliga.

Tout indique que son destin serait le Borussia Dortmund, avec qui il aurait déjà trouvé un accord de principe pour les cinq prochaines saisons. Il ne reste plus au club allemand qu’à approcher les 40 millions que réclame Salzbourg, avec qui Adeyemi a un contrat jusqu’en 2024.