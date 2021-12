SIGNATURES DE MARCHÉ FC BARCELONE | César Azpilicueta pointe vers la première signature du FC Barcelone pour la saison 2022-2023

29/12/2021

Le à 22:36 CET

Sport.es

Le Barça travaille dur pour élever le niveau de compétition de son équipe et il a fait un effort titanesque pour intégrer Ferran Torres, un footballeur appelé à faire la différence, dans le marché d’hiver. Mais l’activité de management sportif va au-delà de ce mouvement stratégique. L’économie malmenée du club nous oblige à être très attentifs aux opportunités du marché et c’est ce que fait le club Blaugrana.

Selon le journaliste Gerard Romero, le Barça aurait trouvé un accord de principe avec le club de Chelsea César Azpilicueta pour qu’il rejoigne l’été prochain, une fois sa relation contractuelle avec le club londonien expirée. La signature de l’accord ne serait en attente que pour que le joueur résolve un problème familial, selon Romero. D’être comme ça, l’arrière droit vétéran deviendra le premier renfort du Barça pour la saison 2022-2023.

Azpilicueta est une pièce très appréciée. Ce n’est pas en vain que les neuf saisons qu’il a jouées dans l’équipe « bleue » et Avec le retour de Luis Enrique sur le banc de l’équipe espagnole, il s’est également consolidé en tant qu’international.

Expérience pour la reconstruction du Barça

Le côté navarrais a de la corde depuis un moment malgré ses 32 ans et Son expérience peut être d’une grande valeur pour la reconstruction que le Barça a entamée avec les jeunes talents de sa carrière comme piliers du nouveau projet. Azpilicueta renforcerait d’ailleurs une position, celle d’arrière droit, qui boite depuis le départ de Dani Alves, que le club a récupéré pour pallier ce déficit. Un déficit aggravé cette saison avec la blessure de Sergi Roberto.

Le club blaugrana a pris le pouls de l’Atlético, qui comptait également le vétéran ailier navarrais à son agenda pour couvrir le départ quasi certain de Kieran Trippier à Newcastle. Les matelas ont mis à l’épreuve le footballeur, mais c’est le Barça qui a réussi à obtenir un accord de principe de sa part.

L’incorporation d’Azpilicueta sera à coût nul. En contrepartie, l’offre du Barça ira au-delà du contrat d’un an que Chelsea lui a proposé avant de prendre la décision de retirer sa proposition.

Il dira au revoir en tant que capitaine bleu

Bien qu’il ait perdu ces derniers jours son statut de titulaire, après la décision de Chelsea de ne pas le renouveler, César Azpilicueta quittera le club « bleu » en tant que septième footballeur avec le plus de matchs de son histoire (449). En fait, l’arrière latéral navarrais n’a raté que cinq matchs en raison d’une blessure ou d’une suspension depuis son arrivée à Stamford Bridge en 2012, et en 2017, il est devenu le quatrième footballeur de l’histoire de la Premier League à remporter le titre en jouant chaque minute. , d’après Gary Pallister, John Terry et Wes Morgan. Depuis 2019, il est le premier capitaine de Chelsea, un brassard qu’il a porté pour la première fois en 2017, lors d’un match de demi-finale de Coupe contre Tottenham. Il est le premier footballeur espagnol à élever une Ligue des Champions capitaine d’une équipe étrangère.