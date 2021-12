SIGNATURES DE MARCHÉ FC BARCELONE | L’offre vertigineuse de Newcastle, insuffisante pour Dembélé

31/12/2021

Ousmane Dembélé a ouvert une vente aux enchères sur le marché après son refus de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. L’attaquant français et son représentant, Moussa Sissoko, savent qu’il est une pièce très appréciée et veulent en tirer le meilleur parti, sachant qu’il pourra dès demain négocier son avenir avec la lettre de liberté sous le bras.

Comme SPORT l’a appris, la Juventus a pris l’initiative de parvenir à un accord de principe avec le footballeur. Un accord que Dembélé et son entourage ont conditionné à ne pas parvenir à des offres plus intéressantes pour le footballeur, qui veut laisser la porte ouverte à un éventuel intérêt du PSG.

Et la première tentation est venue d’Angleterre, où Manchester United, Arsenal et Newcastle aspirent à leurs services.

Ce sont les ‘pies’ qui ont fait le premier pas avec une offre « monstrueuse », selon les mots du journaliste Rudy Galetti. Une proposition que même doubler les chiffres qu’il perçoit au Barça est insuffisant pour Dembélé.

Soutenu par l’argent de leurs nouveaux propriétaires saoudiens, Newcastle aurait mis Dembélé sur la table 20 millions net par an, auxquels s’ajouteraient 20 autres primes de mutation et 12 autres commissions pour son représentant.

Mais Dembélé aspire toujours à plus. Ses réclamations s’élèvent à 30 ‘kilos’ par an, 30 primes de transfert et 15 commissions pour Sissoko.

À St. James Park, ils n’accordent pas de crédit au « non » de Dembélé et pourraient choisir de se retirer de la vente aux enchères.