Signatures numériques : une nécessité commerciale à l’ère d’aujourd’hui

in

Récemment, Adobe a organisé un webinaire intitulé « Comment les organisations améliorent l’agilité de l’entreprise avec les processus de documents numériques », pour présenter les nouvelles conclusions de la recherche de Forrester sur la façon dont les entreprises APAC utilisent les processus de documents numériques pour renforcer la résilience de l’entreprise.

COVID-19 a déclenché des changements monumentaux pour les entreprises, dont l’impact survivra à la pandémie. Les organisations ont dû recalibrer leurs stratégies numériques pour permettre aux employés de rester productifs et collaboratifs même lorsqu’ils travaillent à domicile. Dans cette nouvelle norme, les workflows de documents numériques tels que les signatures électroniques sont devenus un protocole standard. Récemment, Adobe a organisé un webinaire intitulé « Comment les organisations améliorent l’agilité de l’entreprise avec les processus de documents numériques », pour présenter les nouvelles conclusions de la recherche de Forrester sur la façon dont les entreprises APAC utilisent les processus de documents numériques pour renforcer la résilience de l’entreprise.

Voici ce que les chefs d’entreprise doivent savoir :

Rôle clé dans l’élaboration du CX post-pandémie

Dans le monde d’aujourd’hui axé sur le numérique, les organisations doivent mettre à jour leurs processus documentaires pour améliorer leur agilité et répondre aux attentes de l’industrie et des clients. Le recours à des processus papier crée des inefficacités, car 58 % ont déclaré devoir constamment retravailler les documents en raison de marges d’erreur élevées. Les entreprises doivent accélérer la transition des workflows papier vers les workflows numériques.

Transformez l’expérience des employés grâce aux workflows de documents numériques

La mise en place de flux de travail numériques qui reflètent les environnements de travail changeants des employés, ainsi que l’intégration des canaux de communication quotidiens, contribuent à améliorer l’expérience des employés. Par exemple, le passage au numérique a permis à 32 % des entreprises APAC d’atteindre des niveaux de satisfaction des employés plus élevés. De plus, 51% ont révélé qu’il améliorait la collaboration, permettant aux équipes de travailler ensemble à distance.

Délestage de l’approche transactionnelle

Les signatures électroniques réduisent de moitié le temps requis pour signer les contrats et éliminent les inefficacités entre les départements, allégeant ainsi la pression sur les équipes informatiques. Surtout, les organisations doivent changer de rythme et adopter une mentalité de parcours, en tenant compte de l’expérience globale des clients et des employés plutôt que de points de contact spécifiques.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.