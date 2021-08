Signatures possibles Les Trail Blazers de Portland optent pour la bague 2022

Retenir Damian Lillard peut être considéré comme un soulagement pour Portland Trail Blazers, ce qui devrait être pris cette saison comme une dernière chance que leur donne leur joueur de référence de construire une équipe qui aspire vraiment à la gloire. Le meneur de jeu talentueux a réaffirmé à plusieurs reprises son empressement à créer un héritage dans l’Oregon, mais au fil des années et qu’il ne se voit pas en mesure de se battre pour le ring, l’anxiété grandit et les appels de sirène d’autres franchises commencent à s’éroder. son amour inconditionnel pour les Blazers.

Le départ de Carmelo Anthony a été un nouveau revers pour un projet qui est conscient qu’il ne suffit pas avec Lillard et McCollum d’opter pour le maximum, alors selon Rumeurs NBA, continue de sonder le marché à la recherche d’un changement de cap sous la forme d’un transfert, comme l’indique nbaanalysis.net. A tel point qu’il n’est même pas exclu de se passer de l’escorte, afin de modifier le schéma de jeu en incorporant un autre homme au profil très différent. Ce sont les trois signatures qu’il envisage de faire Portland Trail Blazers dans le but de renforcer son effectif et de convaincre Lillard que son séjour dans l’Oregon ne doit pas se réduire à cette saison.

Toute possibilité d’établir un échange entre lui et Lillard a été désactivée, mais l’abaissement du cache de celui des Sixers, ainsi que la recherche de tireurs par ceux-ci, fait que CJ McCollum pourrait être l’élément clé d’un mouvement qui serait des plus importants sur le marché cette saison. Simmons a beaucoup de place pour la croissance, et bien qu’il s’agisse d’un pari risqué pour tout ce qui affecte le jeu, il est déjà clair que McCollum n’est pas une deuxième épée d’une équipe aspirant au titre.

Le départ de Carmelo a considérablement épuisé la deuxième unité des Blazers, donc l’ajout d’un joueur extrêmement fiable, cohérent en défense et compétent dans toutes les facettes du jeu, serait une décision très positive. 24 millions de dollars sont garantis pour sa signature dans les deux prochaines années, un jeton acceptable pour l’équipe de l’Oregon. Ils pourraient convaincre le Magic d’Orlando avec de jeunes joueurs comme Derrick Jones et un tour de draft, vu le contexte de reconstruction dans lequel se trouvent les joueurs de Floride.

Il serait une sauvegarde luxueuse pour Covington et lui permettrait de sortir de l’environnement raréfié que les Kings sont devenus pour lui. Son potentiel ne fait aucun doute, mais il semble difficile qu’il puisse le développer dans la franchise qui l’a choisi devant Doncic ou Trae Young. Il peut également aider Zeller et Nurkin sur le jeu intérieur, compte tenu de sa polyvalence et de ses bons concepts tactiques dans la peinture, et ne facturerait que 11,3 millions de dollars, quelque chose de parfaitement faisable pour les Blazers, tant qu’ils se passent de Derrick Jones Jr, la pièce .clé de tout échange.