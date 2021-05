Extraction de Bitcoin

Signaux Binance pour Taproot, 95% des pools de minage Bitcoin maintenant pris en charge

Binance, premier échange de crypto-monnaie, est le dernier à annoncer la prise en charge de la mise à niveau majeure de Bitcoin Taproot.

“Sur la base des commentaires de la communauté, Binance Pool a commencé à signaler pour Taproot”, a annoncé l’échange lundi.

L’échange a mené un sondage sur Twitter il y a une dizaine de jours, demandant aux utilisateurs «Si Binance Pool signale Taproot», qui a reçu 78,2% des 28 150 votes favorables.

“On estime que Binance Pool soutiendra pleinement Taproot avant vendredi cette semaine”, a ajouté Binance.

Avec le soutien de Binance, près de 95% des pools de minage signalent désormais Taproot.

La période de signalisation actuelle – qui est la deuxième après l’expiration du premier avec le plus grand ajustement de difficulté en sept ans – des blocs de 2016 a deux semaines avec 1466 blocs Taproot restants, 64,39% jusqu’à ce que la fourche souple soit verrouillée, selon la racine pivotante. Regardez.

L’une des plus grandes mises à niveau depuis Segregated Witness (SegWit) en 2017, Taproot est une fourche souple vers le plus grand réseau qui élargira la flexibilité des contrats intelligents et apportera une confidentialité et une évolutivité améliorées à Bitcoin.

