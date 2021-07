signaux d’achat haussiers | Invezz

Le jeton KuCoin KCS / USD, qui sert de jeton de crypto-monnaie natif qui alimente KuCoin, a connu une croissance exponentielle au cours des dernières 24 heures et signale un potentiel de croissance encore plus important.

Une poignée de catalyseurs en juin et juillet ont attiré l’attention sur les perspectives de KuCoin Token et c’est maintenant le moment idéal pour être un acheteur.

Catalyseurs KuCoin récents

Le 9 juin, nous avons vu une annonce selon laquelle le Multiverse Token (AI) serait lancé sur KuCoin Win, qui présente la distribution initiale des jeux en tokens. En fait, cinq millions de jetons Multiverse (IA) seront distribués via le premier produit de jeu de KuCoin Win connu sous le nom de LuckyRaffling.

Le 16 juin, KuCoin Community Chain a annoncé le lancement du Mainnet. Il s’agissait d’une chaîne publique décentralisée basée sur Ethereum dans le but ultime de fournir à la communauté KuCoin des expériences de blockchain plus rapides, plus pratiques et moins chères.

Ce que les deux annonces nous ont montré, c’est le fait que le jeton LCS aura beaucoup d’activité, de demande et d’utilisation. Avec cette demande, son prix avait le potentiel de monter en valeur, et il a fini par le faire au cours des semaines suivantes.

Plus récemment, le 6 juillet, KuCoin a terminé le programme APENFT Airdrop (NFT). En d’autres termes, APENFT (NFT) prend en charge KuCoin pour son programme de largage aux détenteurs de jetons JST, BTT et TRX.

Selon l’annonce, KuCoin soutiendra le processus de largage de juillet 2021 à juin 2023, et les détenteurs de jetons doivent répondre aux critères d’éligibilité qui incluent un minimum de 100, 2000 et 100 jetons pour JST, BTT et TRX. .

Le 7 juillet, KuCoin a également annoncé que le jeton 2Crazy (2CRZ) est devenu disponible pour le trading en direct sur KuCoin.

Cela entraînera une utilisation accrue de la blockchain, l’exigence KCS et, par conséquent, la valeur du jeton augmentera.

Devriez-vous acheter KuCoin Token (KCS) maintenant ?

Le 7 juillet, la valeur du jeton KuCoin (KCS) était de 14 $.

Cette croissance est énorme car juste la veille, sa valeur était de 10 $, marquant une augmentation de valeur de 40 %.

Si nous examinons juin et considérons cela, le point le plus bas auquel il est tombé le 22 juin était de 5 $, et il est actuellement à l’un de ses points les plus élevés.

En d’autres termes, cela nous donne une idée claire de la baisse du jeton au cours de son histoire récente et de son potentiel de croissance. Selon les données d’IntoTheBlock, nous pouvons voir qu’il y a plus de 61 140 adresses qui contiennent KCS.

Cela nous montre également que le jeton a une concentration de 97,36% ou 165,62 millions de jetons KCS que possèdent les baleines.

Cela étant, nous pouvons voir qu’au cours de ses récentes mises à jour et fonctionnalités, KuCoin a considérablement augmenté en termes d’activité et de volume de transactions.

Étant donné que le jeton a augmenté de 40% au cours des dernières 24 heures et ne s’est pas encore arrêté, cela pourrait être l’un des meilleurs moments pour acheter du KuCoin (KCS) au milieu de l’élan récent.

On peut s’attendre à ce que KuCoin atteigne 20 $ dans quelques semaines s’il parvient à suivre le rythme.

