Signaux du marché obligataire

Un événement en direct important demain soir… comment interpréter la courbe de rendement du Trésor… son état actuel et ce que cela signifie pour les actions

Avant de commencer le Digest d'aujourd'hui, une petite note…

L’écart de richesse que nous avons commencé à souligner ici dans le Digest il y a des années ne s’est intensifié qu’au cours des 12 derniers mois.

Comme mon collègue Luis l’a souligné samedi, au premier trimestre de 2021, les 10 % des ménages les plus riches aux États-Unis possédaient 70 $ pour chaque tranche de 100 $ de richesse des ménages. Pendant ce temps, la moitié inférieure des ménages ne détenait que 2 % de la richesse des ménages.

Une grande partie de cette division est due à quelque chose que les lecteurs réguliers de Digest connaissent très bien – le Technochasm.

C’est le terme d’Eric Fry pour désigner la façon dont les profits massifs des investissements liés à la technologie créent une énorme distance économique entre un petit groupe d’individus qui utilisent la technologie comme un vent arrière financier… et tout le monde.

Cette décennie, il sera essentiel que vous positionniez votre richesse du bon côté de ce Technochasm.

Passons au Digest d'aujourd'hui…

*** Wall Street se sent bipolaire ces jours-ci

Après une certaine volatilité en janvier et février, le S&P a bondi de début mars à avril. Les espoirs étaient que le monde revenait à un certain degré de normalité.

Mais alors que les craintes d’inflation s’emparaient des investisseurs, les marchés ont chuté en mai, se négociant latéralement jusqu’à la mi-juin.

Mais ces inquiétudes ont été de courte durée car les investisseurs ont adhéré au concept d’« inflation transitoire ». Ils ont poussé les prix à des sommets historiques début juillet… seulement pour subir un recul à la suite des craintes de la variante de Covid-19 Delta.

Bien sûr, la semaine dernière, les haussiers ont repris le contrôle, poussant les marchés à un niveau record vendredi.

Phew…

Avec cette volatilité en toile de fond, tournons-nous vers nos experts techniques et les éditeurs de Strategic Trader, John Jagerson et Wade Hansen :

L’actualité financière évolue si rapidement de nos jours qu’il est facile de se perdre dans le bruit… Dans des moments comme ceux-ci, nous pensons qu’il est utile de prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble. Cela nous aide à éliminer le bruit afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui motive les tendances à long terme. La bonne nouvelle est que… alors que nous prenons du recul et examinons les signaux à plus long terme, ils nous disent que Wall Street ne passe pas à une perspective baissière. Au lieu de cela, il modère ses attentes haussières.

Dans le Digest d’aujourd’hui, examinons ce que John et Wade envisagent pour leur donner ce point à emporter.

Tout aussi important, ils expliqueront une dynamique de marché importante que vous pourrez surveiller à l’avenir. Cela vous fournira des informations exploitables pour vous aider à positionner votre portefeuille en conséquence.

Allons-y.

***Comprendre la courbe de rendement du Trésor et ce qu’elle nous dit aujourd’hui

Pour les nouveaux lecteurs, John et Wade sont les analystes de Strategic Trader. Il s’agit du premier service de négociation d’InvestorPlace combinant des options, une analyse technique et fondamentale approfondie et un historique du marché pour négocier les marchés dans toutes sortes de conditions.

Dans leur mise à jour de la semaine dernière, ils ont mis en évidence un moyen puissant d’évaluer les attentes de croissance économique – la courbe de rendement du Trésor.

De la mise à jour de Strategic Trader :

La courbe de rendement du Trésor est une représentation graphique des rendements de tous les bons du Trésor actuellement disponibles – des billets à court terme aux obligations à long terme. Les rendements du Trésor à court terme sont tracés à gauche du graphique, et les rendements du Trésor à plus long terme sont tracés à droite du graphique, avec le temps jusqu’à l’échéance représenté le long de l’axe X et le rendement que chaque Trésor génère représenté le long de la axe Y. Vous pouvez voir un exemple dans la figure 1. Figure 1 – Courbe de rendement du Trésor

John et Wade expliquent comment, généralement, la courbe des rendements du Trésor s’incline vers le haut de gauche à droite. En effet, les bons du Trésor à court terme offrent généralement des rendements inférieurs, tandis que les bons du Trésor à plus long terme offrent généralement des rendements plus élevés.

C’est logique : lorsque les investisseurs achètent un actif à plus long terme, ils s’exposent à un risque d’inflation plus important. Pour compenser cela, les investisseurs exigent des rendements plus élevés.

***Cette courbe de taux de forme normale n’existe pas toujours

La pente de la courbe des taux peut varier… parfois de façon spectaculaire. Il peut même s’inverser.

Compte tenu de cela, l’état de cette courbe de rendement offre aux investisseurs des indices sur ce que les traders d’obligations pensent qui va se passer dans l’économie.

Retour à John et Wade pour ces détails :

UNE pentification de la courbe des taux indique généralement que les traders obligataires pensent que l’économie américaine va connaître une inflation plus importante (généralement due à une forte croissance économique) à l’avenir, ce qui les amène à exiger un rendement plus élevé sur leurs investissements obligataires pour les compenser pour le risque supplémentaire qu’ils prennent. UNE aplatissement de la courbe des taux indique généralement que les traders obligataires pensent que l’économie américaine connaîtra moins d’inflation (généralement due à une faible croissance économique) à l’avenir, ce qui les amène à exiger un rendement plus faible sur leurs investissements obligataires. Parfois, les rendements s’aplatissent tellement que vous obtenez un courbe des taux inversée – où les rendements du Trésor à court terme sont supérieurs aux rendements du Trésor à plus long terme. Les courbes de rendement inversées sont un signe d’avertissement pour le marché boursier, car si toutes les récessions n’ont pas été précédées d’une courbe de rendement inversée, presque toutes les courbes de rendement inversées que nous avons vues au cours des 40 dernières années ont été suivies d’une récession.

Alors, quelle est la forme actuelle de la courbe des taux ?

*** De la peur à l’enthousiasme en passant par l’optimisme prudent

John et Wade écrivent que la courbe des taux a donné aux investisseurs son avertissement le plus grave début mars. Il ne s’est pas complètement inversé – le rendement à 30 ans était toujours supérieur au rendement du taux des fonds fédéraux au jour le jour.

Mais comme vous pouvez le voir en regardant la ligne bleue dans le graphique de John et Wade ci-dessous, le milieu (ou ventre) de la courbe s’était inversé.

Figure 2 – Comparaison de la courbe de rendement du Trésor (renforcement)

Revenons à John et Wade pour savoir comment interpréter cela :

Cela nous a dit que les négociants en obligations étaient extrêmement nerveux au sujet des perspectives économiques – grâce au coronavirus.

Mais comme nous l’avons noté en haut de ce Digest, alors que nous avancions plus tard dans l’année, la confiance a rebondi.

Les négociants en obligations ont abandonné les craintes que l’économie mondiale soit vouée à l’échec et ont commencé à vendre des obligations, ce qui a de nouveau fait grimper les rendements.

N’oubliez pas que lorsque les traders sont satisfaits des perspectives d’avenir, ils ont tendance à délaisser les investissements refuges, comme les obligations, pour revenir à des actifs à plus haut risque, comme les actions, afin d’augmenter leurs rendements.

Tout cela a provoqué une pentification de la courbe des taux.

Alors, que s’est-il passé depuis mars ?

Revenons à John et Wade :

Comme vous pouvez le voir sur la figure 3, la courbe des taux s’est légèrement aplatie au cours des derniers mois, ce qui nous indique que les attentes de croissance économique se sont modérées. Figure 3 – Comparaison de la courbe de rendement du Trésor (aplatissement) Voici la chose. L’aplatissement que nous avons vu n’est pas si dramatique, et la majeure partie s’est produite à l’extrémité à long terme de la courbe. Les rendements à court terme n’ont pratiquement pas bougé. Ainsi, s’il est certainement important de remarquer l’aplatissement que nous observons dans la courbe, il est également important de le replacer dans le contexte de l’année dernière.

John et Wade font alors un bon point…

Si vous n’aviez pas vu la quasi-inversion dans le graphique de la figure 2, et le seul graphique que vous avez vu était la comparaison de la courbe de rendement du Trésor dans la figure 3, vous seriez ravi de voir à quel point la courbe de rendement est plus haussière aujourd’hui qu’elle ne l’a été. en mars 2020.

*** Qu’est-ce qu’il faut retenir de tout ça ?

Les attentes de croissance économique ne sont pas aussi optimistes qu’elles l’étaient il y a quelques mois. Nous le voyons à partir de la pente réduite de la courbe des taux.

Mais des attentes réduites ne doivent pas être confondues avec des attentes baissières. Les commerçants s’attendent toujours à une croissance économique solide.

Alors, qu’est-ce que tout cela signifie pour les actions?

Voici les résultats de John et Wade, qui nous sortiront aujourd’hui :

Nous nous attendons à ce que la croissance économique reste forte et que la saison des résultats continue de surprendre à la hausse. Surveillez plus d’optimisme boursier.

