Signe de la ville Kayky, le ‘Neymar gaucher’

14/04/2021

City a agi rapidement pour attacher l’une des plus grandes perles du Brésil. Kayky a été appelé le meilleur jeune footballeur du pays et même le meilleur U-17 de la planète Et, face à la concurrence féroce qui existe pour signer de jeunes promesses, les «Sky blues», qui le suivaient depuis longtemps, se sont précipités pour le convaincre et le fermer. Né en 2003, il est encore mineur, l’intention est pour lui de continuer à se défouler et à acquérir de l’expérience dans l’équipe première de Fluminense, pour rejoindre le groupe de Pep Guardiola en janvier 2020.

En ce moment, il commence à jouer ses premières minutes avec la première équipe de la Grippe, mais dans ses actions de présentation, il s’est déjà chargé de montrer que ses catalogues ne sont pas malavisés. Débordement et confiance en soi si caractéristiques des footballeurs brésiliens, avec cette grâce innée pour affronter le rival et définir avec élégance.

Les compliments n’arrêtent pas de venir au Kayky qui, sur ses épaules, il devra résister à la pression d’être surnommé le “gaucher Neymar”. La vérité est que d’après ce qu’il a pu voir à ce jour, en particulier le but qu’il a marqué dimanche dernier, il rappelle beaucoup ce brillant Ney qui, avec un visage d’enfant, dribblerait et vous “ tuerait ” en une seconde. Après avoir laissé derrière lui quatre rivaux avec une dextérité indigne d’un footballeur de son âge, il s’est délicatement défini loin de la portée du gardien.

C’était son deuxième but ces deux derniers jours, après avoir joué un total de 247 minutes en 6 matches avec l’équipe première. Dans les deux matchs où il a marqué, il a commencé. Il a également fourni une assistance la deuxième fois.

Alors que nous avançions en février, le groupe de football de la ville avait déjà approuvé le footballeur pour environ 10 millions d’euros. Maintenant, nous pouvons savoir autre chose. Une série de variables et 20% d’une future vente pour Fluminense seront ajoutés au chiffre initialement fixé.

En décembre, Kayky a mené son équipe dans la victoire du championnat brésilien des moins de 17 ans où il a marqué 12 buts en 15 matchs, prouvant une fois de plus, son odorat exquis face au but. Sa génération, celle de 2003, s’appelle celle des rêves. Nous verrons si cela finit par être ainsi, mais ce qui est clair, c’est que cela porte ses fruits.

Metinho et l’exemple de Gabriel Jesus

Dans l’opération du jeune homme extrême, le groupe City a également été formé avec un autre coéquipier, Metinho. Dans son cas, il sera d’abord testé à Troyes, actuellement leader de la Ligue 2. Si son classement est confirmé, on verra peut-être un autre des plus grands talents brésiliens se faire une place dans l’élite du football européen.

City essaie de répéter l’opération qui leur a donné tant de succès quand, à l’âge de 19 ans, ils ont signé un très jeune Gabriel Jesus qui, après cinq saisons dans l’élite et vient d’avoir 24 ans, montre qu’il est un footballeur capable de faire sa marque dans le football européen