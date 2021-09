Signe des temps de vente au détail: Macy’s poursuit pour empêcher Amazon de reprendre le panneau d’affichage signature de NYC

Le panneau d’affichage emblématique à côté du magasin phare de Macy’s au Herald Square de New York. (Photo de jpellgen (@1179_jp), via Flickr, Creative Commons 2.0.

Macy’s poursuit une société immobilière pour empêcher Amazon de reprendre le panneau d’affichage emblématique à côté de son grand magasin emblématique à West 34th Street et Broadway à Manhattan, citant les termes d’un contrat signé le 7 août 1963.

Dire qu’Amazon n’existait pas à l’époque est un euphémisme. Jeff Bezos n’est né que cinq mois plus tard. ARPANET, le précurseur d’Internet du département américain de la Défense, n’a commencé à fonctionner que l’année suivante.

Mais le contrat vieux de 58 ans, déposé comme pièce à conviction dans le procès du 24 septembre devant le tribunal de l’État de New York, comprend une disposition qui dit que le panneau d’affichage « sera limité pour toujours » à l’utilisation par toute personne autre que Macy’s pour de la publicité faisant référence à “à tout établissement vendant au détail ou directement à tout consommateur.”

[See the full text of the contract, and the Macy’s complaint.]

Macy’s soutient que la restriction demeure même si son bail du panneau d’affichage a pris fin le 31 août.

La société immobilière, l’organisation Kaufman, affirme qu’elle n’est pas liée par la restriction, selon la poursuite.

La poursuite raconte une conversation du 21 mai au cours de laquelle Ed Hart, PDG de Kaufman Organization, a informé le leader de l’immobilier de Macy, Benjamin Brotzman, que sa société “était en pourparlers avec un” détaillant en ligne très en vue “au sujet de la publicité sur le Billboard”. Le procès dit qu’il n’y avait “peu de doute que M. Hart parlait d’Amazon lors de l’appel”.

Macy’s dit dans le costume que le panneau d’affichage “est vu chaque année par les millions de touristes, résidents et navetteurs de la ville de New York” et est “mis en évidence et vu, en particulier pendant le défilé de Macy’s Thanksgiving Day”.

« Les dommages causés à la bonne volonté, à l’image, à la réputation et à la marque de Macy’s si un« détaillant en ligne de premier plan » (en particulier Amazon) faisait de la publicité sur le Billboard sont impossibles à calculer », indique le procès.

Macy’s demande au tribunal de déclarer que la clause restrictive est valide et d’émettre une injonction pour s’assurer qu’elle est appliquée.

Crain’s New York Business a d’abord rendu compte du procès.

Le géant du commerce électronique et le détaillant de longue date ont une autre connexion qui s’étend à travers le pays jusqu’à Seattle, le siège d’Amazon. En 2017, Amazon a annoncé qu’il emménageait dans des bureaux dans le centre-ville de Macy’s qui abritait autrefois le grand magasin Le Bon Marché. L’entreprise occupe maintenant la plupart des étages de l’immeuble du 300, rue Pine.

Amazon a également contribué 250 000 $ pour aider à réparer et à renforcer l’étoile de Noël de Macy’s, un monument de Seattle qui illumine le bâtiment historique à chaque saison de vacances.

Le journaliste de . Kurt Schlosser a contribué à cette histoire.