Stevie Wonder’s « Signed, Sealed, Delivered I’m Yours », sorti le 30 juin 1970, est un classique de la Motown chargé d’histoire. Il embrasse également Michael McDonald, l’ancienne épouse de Stevie Syreeta, et Peter Frampton.

C’est en effet Syreeta Wright qui a co-écrit la chanson avec Wonder et son collaborateur occasionnel Lee Garrett. Les deux hommes ont également écrit le tube de Jermaine Jackson “Let’s Get Serious”, sur lequel Stevie est apparu, et le tube des Spinners “It’s A Shame”. Garrett était également connu au Royaume-Uni pour son propre hit du Top 20 de 1976, “You’re My Everything”.

Stevie et Syreeta se marieraient quelques semaines seulement après la sortie de son original. La chanson porte un crédit de co-écriture supplémentaire pour la mère de Stevie, feu Lula Mae Hardaway. Il dira plus tard qu’elle a prononcé la phrase du titre lorsqu’elle l’a entendu travailler sur la mélodie de la chanson. Alors que Wonder commençait à lutter pour un plus grand contrôle créatif de sa production Motown, c’était le premier single sur lequel il figurait en tant que producteur. C’était aussi son premier à remporter une nomination aux Grammy.

“Signed, Sealed, Delivered I’m Yours” de Wonder a passé six semaines impressionnantes au sommet du classement R&B en août et septembre 1970. Il est devenu sa sixième âme n ° 1 et la première depuis “Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da -Day », deux ans plus tôt. Le single a également passé deux semaines au n°3 du Hot 100 ; sa reconnaissance internationale comprenait un pic n ° 15 au Royaume-Uni. Stevie est revenu dans ce classement avec la chanson en 2003, en tant qu’invité d’une nouvelle version du groupe de garçons Blue, avec également Angie Stone.

Du roi Curtis aux Osmond

À ce moment-là, “Signé, scellé…” avait fait sentir sa présence dans de nombreuses autres incarnations. L’organiste de jazz soul Jimmy McGriff lui a donné un aperçu en 1971, tout comme le maestro du saxophone King Curtis sur son album vénéré Live At Fillmore West. Phénomène pop des années 1970, les Osmond l’ont inclus dans un medley de la Motown en 1975. Puis Frampton l’a mis sur son album I’m In You, le suivi à Frampton Comes Alive. Sa version est devenue le deuxième single du set, après la chanson titre. Son interprétation a atteint le palmarès américain le 27 août 1977 et a atteint la 18e place.

Des voix féminines soul telles que Gwen McCrae, Chaka Khan et Ruby Turner se sont toutes tournées vers la chanson, Chaka’s with Stevie à l’harmonica. Syreeta l’a fait elle-même sur son album éponyme de 1980 pour Motown. En 2003, il fait partie de l’album hommage affectueux et réussi de Michael McDonald à la société qui l’a engendré, Motown.

Rufus Wainwright’La version 2017 retravaillée de manière intéressante a été publiée au profit de l’association caritative Art of Elysium. Le pianiste Thomas Bartlett, alias Doveman, a accompagné une lecture de « Signed, Sealed, Delivered I’m Yours » qui a vu Wainwright emmener la chanson dans un nouveau territoire de ballade. C’est une chanson avec une place dans l’histoire de la musique qui est vraiment signée et scellée.

