Signes aériens en point de mire !

En ce mois de mars 2021, la planète Mars quittera le signe du Taureau pour s’installer dans celui des Gémeaux, fournissant de l’énergie à tous les signes de l’air ! Quel que soit votre signe du zodiaque, découvrez ce que les étoiles vous réservent en mars.

Horoscope Bélier de mars 2021 pour le Bélier (21 mars – 20 avril)

Cher Bélier, jusqu’au 15 mars, vous pouvez continuer à compter sur les planètes Mercure et Jupiter, qui resteront à vos côtés, garantissant la réussite de vos projets professionnels. La planète Mars vous prêtera à nouveau main forte, prête à vous donner de l’énergie pour atteindre de nouveaux sommets. Par ailleurs, à partir du 21, la planète Vénus entrera en conjonction avec votre signe, ouvrant ainsi un printemps riche en émotions dans le domaine de l’amour. En effet, un printemps plein de relations amoureuses vous attend !

Horoscope de mars 2021 Taureau (21 avril – 20 mai)

Cher Taureau, le mois de février n’a pas été facile pour votre signe d’un point de vue professionnel, et malheureusement début mars ne le sera pas non plus. Soyez patient avec vous-même, car dès le 15 mars, la planète Mercure se manifestera en votre faveur, vous offrant de nouvelles opportunités et des amis fidèles. Cependant, du point de vue sentimental, le début du mois coulera avec de doux jours heureux, quand la fin du mois en aura moins. En effet, jusqu’au 21 mars, vous pouvez compter sur Vénus pour soutenir votre vie amoureuse avec force et solidité.

Horoscope Gémeaux de mars 2021 (21 mai – 21 juin)

Chers Gémeaux, le mois de mars s’annonce prometteur, pouah ! Dès le 4 mars, la planète Mars quittera le signe du Taureau pour s’installer dans le vôtre, prête à vous accorder détermination et énergie. Grâce à la protection de Jupiter et Mercure, tout au long du mois, vous pourrez mener à bien vos projets au travail. En revanche, dès le 15 mars, vous devrez affronter Mercure, en opposition à votre signe, qui apportera plus d’obstacles à votre vie, mais qui ne sera pas impossible à surmonter. Garder confiance en soi. Pour terminer sur une note positive, la seconde moitié du mois vous offrira tout l’amour et la passion que vous méritez.

Horoscope mensuel Cancer du mois de mars 2021 (22 juin – 22 juillet)

Cher Cancer, votre mois de mars commence bien avec une belle Vénus en position favorable, qui vous garantira force et passion dans le domaine de l’amour ! Jusqu’au 21 mars, le mois représentera le triomphe de l’amour en couple, et même les célibataires auront de nombreuses occasions de rencontres amoureuses. La deuxième partie du mois s’annonce prometteuse sur le lieu de travail, lorsque la planète Mercure vous offrira de nouvelles opportunités. La récupération après les mois chaotiques de 2020 ne sera pas immédiate, mais vous êtes déjà sur la voie du succès.

Horoscope Lion de mars 2021 (23 juillet – 22 août)

Cher Lion, après deux mois difficiles pour ton signe de travail et d’amour, tu peux enfin pousser un soupir de relâchement ! L’arrivée du printemps sera pleine de belles surprises. À partir du 4 mars, la planète Mars reviendra pour vous aider à retrouver de l’énergie et à réduire le stress. Aussi, à compter du 15 mars, Mercure ne sera plus en opposition avec votre signe, vous permettant de résoudre enfin vos conflits épuisants au travail.

Vierge Horoscope Mars 2021 (23 août – 22 septembre)

Chère Vierge, le mois de mars ne sera pas facile pour votre signe. Vous devrez faire face à l’opposition de Vénus au début, puis, à partir du 15 mars, à celle de Mercure, créant d’éventuels conflits avec votre partenaire. D’un point de vue professionnel, il y aura aussi des obstacles à surmonter, ainsi que plus de difficultés dans la réalisation de vos projets. Vous pouvez également vous sentir plus fatigué lorsque Mars entre dans une position défavorable après le 4.

Horoscope Balance de mars 2021 (23 septembre – 22 octobre)

Chère Balance, le mois de mars commence énergiquement pour votre signe ! La planète Mars, en position favorable à partir du 4, vous donnera un coup de main vous rendant particulièrement combatif, déterminé et en bonne santé. Le soutien de Mercure et Jupiter, qui vous accompagne jusqu’au 15 mars, s’annonce prometteur en tout point au travail. Attention toutefois à vos ressentis, car à partir du 21 mars, la planète Vénus entrera en opposition, ce qui vous amènera à remettre en question vos relations personnelles.

Horoscope Scorpion de mars 2021 (23 octobre – 22 novembre)

Cher Scorpion, après un mois de février très stressant, mars est chargé de bonnes nouvelles. A partir du 4ème jour, la planète Mars cessera d’être en opposition avec votre signe, ce qui vous permettra de récupérer petit à petit. Dès le 15 mars, vous pouvez compter sur la planète Mercure qui sera prête à vous aider dans votre domaine professionnel. Sur le plan professionnel, les choses vont enfin commencer à s’améliorer. Aussi, vous pouvez compter sur une Vénus chanceuse jusqu’au 21 qui vous apportera beaucoup d’amour.

Horoscope Sagittaire de mars 2021 (23 novembre – 21 décembre)

Cher Sagittaire, le mois de mars s’annonce malheureusement assez difficile pour votre signe. Dès le 4ème jour, avec l’opposition de la planète Mars, et de Vénus en position défavorable, vous risquez de ressentir une baisse d’énergie, de stress et de fatigue, notamment dans votre vie amoureuse. Mais ne vous inquiétez pas, la situation s’améliorera à partir du 15 ! De plus, Mercure sera à vos côtés dans ces moments difficiles et vous offrira de belles opportunités au travail.

Horoscope Capricorne de mars 2021 (22 décembre – 20 janvier)

Cher Capricorne, le mois de mars sera ultra agréable pour votre signe, et vous avez le soutien de la planète Mercure ! Cette planète vous apportera de nouveaux alliés et de grandes opportunités au bureau. D’un point de vue sentimental, le début du mois sera joyeux, car jusqu’au 21 mars, une belle Vénus vous aidera à renforcer vos relations. Cependant, à la fin du mois, des tensions peuvent survenir entre vous et votre partenaire.

Horoscope Verseau de mars 2021 (21 janvier – 19 février)

Cher Verseau, le mois de mars est plein de merveilleuses nouvelles pour votre signe. En effet, dès le 4 mars, la planète Mars ne sera plus dans une position défavorable, vous vous sentirez donc plein d’énergie pour entreprendre de nouveaux projets. Mercure restera en conjonction jusqu’au 15 mars, ce qui vous apportera de nombreux alliés nouveaux et importants pour vos projets, notamment au travail. À partir du 21 mars, Vénus vous sourira également à nouveau, remplissant votre cœur d’amour.

Horoscope Poissons Mars 2021 (21 janvier – 19 février)

Chers Poissons, joyeux anniversaire! Ce mois de mars sera vraiment exceptionnel en amour. Jusqu’au 21 mars, la planète Vénus restera en conjonction, et vous donnera tout l’amour et la passion que vous méritez, même les célibataires le ressentiront. Attention, la liste des bonnes nouvelles n’est pas terminée. À partir du 15 mars, la planète Mercure entrera également dans votre signe, vous offrant de nombreuses belles opportunités à saisir, notamment au travail. Il faut juste faire attention à Mars qui, dans une position défavorable, pourrait causer plus de fatigue.