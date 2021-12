Signes avant-coureurs que vous vous dirigez vers l’épuisement professionnel – et comment l’arrêter dans son élan

Êtes-vous sur un chemin dangereux? (Photo : ./Metro.co.uk)

L’épuisement professionnel est si courant de nos jours qu’il a atteint le statut de mot à la mode.

Mais cela ne le rend pas moins réel – ou moins débilitant.

Au moment où vous atteignez l’épuisement, il est souvent trop tard pour retrouver une bonne santé avec les moyens habituels d’auto-soins pour passer une bonne nuit de sommeil et faire des exercices de respiration.

Une fois que vous avez basculé dans cet espace de fusion, tout doit être abandonné et votre bien-être doit devenir votre seule priorité.

Il est donc pratique de pouvoir repérer les signes que vous êtes sur la voie de l’épuisement professionnel dès le début et d’apprendre à corriger votre trajectoire.

Alors, quels sont les premiers signaux d’alarme selon lesquels si vous continuez à faire ce que vous faites, vous allez vous épuiser ?

Signes avant-coureurs que vous vous dirigez vers l’épuisement professionnel

« Lorsque vous ignorez vos besoins physiques et émotionnels pendant une période de stress constant ou grave, vous risquez de vous épuiser – et les conséquences peuvent être préjudiciables à la fois à notre vie personnelle et à notre carrière », explique Paula Allen, experte en travail et bien-être.

Certains signes avant-coureurs indiquant que vous êtes sur une voie à sens unique vers l’épuisement professionnel incluent :

Vous vous sentez constamment fatigué, quelle que soit la quantité de sommeil que vous dormez Vous vous sentez de plus en plus cynique – à propos de votre travail, de vous-même et de l’état du monde Vous êtes impatient Vous avez une attitude et une perspective négatives Vous n’avez aucun enthousiasme ou enthousiasme pour le travail Vous souvent oublier des choses Votre organisation est tombée d’une falaise Même les petites décisions vous semblent complètement accablantes et impossibles à prendre Vous avez l’impression que vous ne pouvez pas vous détendre correctement, même le week-end Vous commencez à vous sentir détaché de votre vie et de votre travail La qualité de votre travail a baissé Vous ressentez régulièrement des symptômes physiques de stress, que ce soit des maux de tête ou des nausées

Le stress peut commencer à s’accumuler sans que vous vous en rendiez vraiment compte (Photo : .)

Que faire si vous remarquez les premiers signes d’épuisement professionnel

D’accord, vous cochez donc beaucoup d’éléments de la liste ci-dessus. Maintenant quoi?

Regarde un peu plus loin

Paula conseille de se poser quelques questions pour commencer à établir de meilleures limites : « Quand avez-vous commencé à vous sentir ainsi (fatigue, incapable de vous détendre, etc.) ?

« Ressentez-vous beaucoup de pression pour réussir et une peur implacable que vous ne le ferez pas ?

« Vous sentez-vous incapable de vous détendre ? Vous sentez-vous irrité par votre situation et par ceux qui attendent de vous ? »

Examinez de plus près les aspects de votre vie et de votre travail qui vous stressent et vous submergent, et vous pouvez commencer à remarquer où vous pourriez avoir besoin de fixer de meilleures limites.

Fixer des limites

Une fois que vous avez analysé où vous vous trompez, il est temps de séparer le travail du repos.

Par exemple, vous constaterez peut-être que vérifier constamment vos e-mails en dehors des heures de travail augmente votre niveau d’anxiété. Pourriez-vous vous mettre sur une interdiction de courrier électronique à la fin de la journée ? Que diriez-vous de mettre en place une signature d’e-mail pour clarifier vos heures de travail, afin que les gens n’attendent pas de réponse après 18h ?

Ou peut-être que vous restez constamment tard, jour après jour. Pourriez-vous vous fixer comme objectif de quitter le bureau (ou de fermer votre ordinateur portable) au plus tard 10 minutes par jour ?

Commence à dire non

Êtes-vous quelqu’un qui dit toujours oui, même lorsque vous êtes déjà surmené et débordé ? Cela doit changer, pointu.

« Apprenez à dire non lorsque vous êtes dépassé(e) par votre situation », dit Paula. « Cela pourrait signifier vous dire non si votre situation est motivée par vos propres attentes.

« Reconnaissez quand vous vous conduisez trop fort et que vous épuisez vos ressources intérieures. Apprendre à comprendre l’épuisement professionnel peut vous aider à l’éviter.

Défiez vos schémas de pensée

« Une autre dimension consiste à examiner attentivement la façon dont vous réagissez aux choses », explique Paula. « Voyez-vous la plupart des choses qui doivent être parfaites ou les voyez-vous comme un désastre ? Prenez-vous automatiquement la responsabilité ou blâmez-vous pour tout ?

« Parfois, nous apprenons que nous avons des réponses inutiles sans même nous en rendre compte.

« La connaissance des réponses automatiques peut nous aider à les contrôler et à être plus réalistes.

« Se concentrer sur ce pour quoi vous êtes reconnaissant et montrer de la gratitude aux autres a également permis de renforcer la résilience. »

Prends soin de toi

Il est grand temps de donner la priorité aux soins personnels.

« Certaines tactiques que vous pouvez utiliser pour surmonter l’épuisement professionnel comprennent le fait de réserver du temps chaque jour pour la récupération », explique Paula. « N’oubliez pas que c’est le manque de récupération qui est à l’origine de l’épuisement professionnel.

« La récupération peut provenir de plusieurs facteurs : la variété de votre activité, un temps libre où vous pouvez vous détendre, des contacts sociaux de soutien, des mouvements physiques, une activité créative.

«La chose la plus importante est de comprendre que votre santé mentale et émotionnelle vous oblige à vivre différents types d’expériences et pas uniquement le travail ou la prestation de soins.

« De plus, les soins physiques personnels sont essentiels à la fois pour prévenir et surmonter l’épuisement professionnel. Cela inclut de manger des repas nutritifs et bien équilibrés et un sommeil de bonne qualité en plus de rester actif. Votre esprit et votre corps sont entièrement connectés. La résilience mentale nécessite des soins physiques personnels.

Paula Allen est leader mondial de la recherche et du bien-être total, et vice-présidente senior chez LifeWorks.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();