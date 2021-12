Signes d’avertissement de la courbe des rendements ?

L’indicateur avec le meilleur historique à long terme pour prédire le sommet du marché est la courbe des taux d’intérêt. Si les taux d’intérêt sur la dette à long terme sont identiques (ou inférieurs) aux taux d’intérêt sur la dette à court terme, cela indique presque toujours qu’un krach majeur du marché est imminent.

Ne paniquez pas : voici ce que signifie vraiment l’avertissement de la courbe de rendement

Par John Jagerson et Wade Hansen

Si les taux d’intérêt sur la dette à long terme sont identiques (ou inférieurs) aux taux d’intérêt sur la dette à court terme, cela indique presque toujours qu’un krach majeur du marché est imminent.

Si vous lisez ces nouvelles ce week-end, vous ne pouviez pas manquer les gros titres interminables selon lesquels la courbe des taux affiche un tel signe d’avertissement.

Avant de vous faire une mauvaise idée, gardez à l’esprit deux choses :

Comme nos sections médianes pendant les vacances, la courbe des taux n’est pas plate. Les taux d’intérêt à court terme sont toujours inférieurs aux taux à long terme. C’est devenu un peu plus plat, mais c’est un phénomène courant, et cela signifie qu’il n’y a pas encore de signal pour un marché baissier. Bien qu’une courbe de rendement plate (ou inversée) ait les meilleurs antécédents pour les krachs boursiers, son timing est terrible. En moyenne, il faut 18 mois à partir du moment où les taux d’intérêt à long terme descendent en dessous des taux à court terme avant qu’un marché baissier n’apparaisse.

La dernière fois que la courbe des taux s’est réellement inversée, c’était en août 2019. Le S&P 500 a encore augmenté de 20 % après cela avant que COVID-19 ne frappe le marché en février 2020.

De plus, un aplatissement de la courbe des taux exerce une pression sur la Fed pour stimuler l’économie. Les investisseurs aiment que la Fed soit sous pression pour stimuler l’économie plutôt que de lutter contre l’inflation.

Cependant, lorsque la courbe des taux s’aplatit, les investisseurs privilégient généralement les actions de croissance à grande capitalisation plutôt que les petites capitalisations à risque plus élevé.

Par exemple, la technologie à grande capitalisation [like Microsoft Corp. (MSFT), Apple Inc. (AAPL), and Broadcom Inc. (AVGO) ] a aidé l’indice des grandes capitalisations S&P 500 à clôturer jeudi et vendredi derniers en territoire positif tandis que l’indice des petites capitalisations Russell 2000 était négatif. Nous nous attendons à ce que le même schéma se répète cette semaine.

Que devez-vous faire maintenant?

Concentrez-vous sur la croissance des grandes capitalisations (la technologie et la construction ont fière allure) et les grands détaillants à prix réduits ; cela vous permettra de profiter de la baisse des taux d’intérêt à long terme et du rapport sur le commerce de détail du US Census Bureau mercredi matin.

Nous aimons…

Target Corp. (TGT) semble bon pour les nouveaux acheteurs. le Costco Wholesale Corp. (COST) le rapport est sorti vendredi dernier et les investisseurs ont adoré ce que la direction avait à dire ; la société a été en mesure d’atténuer de nombreux problèmes de chaîne d’approvisionnement et affirme que les problèmes d’obtention d’articles de vacances (jouets) prolongeront la saison des achats. Target a une forte corrélation positive avec Costco, ce qui fait que TGT semble très sous-évalué. Nous aimons tout prix inférieur à 240 $ par action. La dernière fois que nous avons recommandé Microsoft était proche du bas de sa baisse la plus récente, et nous nous sentons bien de le recommander à nouveau pour les entrées. Moins de pression sur la Fed pour augmenter les taux d’intérêt signifie que MSFT devrait casser son précédent prix élevé ce mois-ci. Tout cours d’action inférieur à 335 $ est idéal pour les nouvelles entrées.

Masco Corp. (MAS) est un autre que nous avons recommandé récemment, et nous maintenons le stock. L’entreprise fournit des accessoires et des matériaux pour les entreprises de construction et les centres de rénovation domiciliaire. Si vous avez déjà installé un robinet Delta ou des lampes Behr, vous avez fait affaire avec MAS. Les actions de la société sont toujours sous-évaluées et nous aimons tout ce qui se situe entre 68 et 72 $.

Sincèrement,

John Jagerson & Wade Hansen

Éditeurs, Opportunités de trading