Signes de massacre avec explosion nucléaire

Près de quatre décennies après leur conception impie, maîtres du death metal floridien MASSACRE ont trouvé une union diabolique avec Registres sur les explosions nucléaires, avec des plans pour sortir leur quatrième album studio, et le premier en sept ans, plus tard cette année.

Explosion nucléairedirecteur général des USA Gerardo Martinez, qui a signé MASSACRE, dit: “Pour beaucoup d’entre nous à Explosion nucléaire, MASSACRE est l’un de nos groupes préférés, et instrumental dans les années de formation du death metal et avec leur premier album seul. Cela a ouvert la voie à de nombreux artistes à suivre. C’est un honneur de travailler sur un tout nouveau disque avec Kam Lee au chant après presque 30 ans! “

Commentant la signature, chanteur Kam Lee déclare: “Je voudrais tout d’abord remercier Explosion nucléaire pour signer MASSACRE. Je rêve depuis longtemps de faire partie de la famille du métal sous le NB flag et je suis encore plus reconnaissant que ce soit avec mon groupe signature. Nous avons beaucoup de projets pour l’avenir de MASSACRE, et quel bel endroit pour faire un si bon retour autre que l’un des meilleurs labels de métal indépendants au monde.

Bassiste Michael Borders ajoute: «C’est un privilège à ce stade de notre carrière d’être associé au grand nom des étiquettes métalliques, nous avons fait de notre mieux pour en faire un véritable MASSACRE release, une représentation sonore authentique d’un groupe que nous avons fondé il y a plus de trente ans. “

Joindre Lee et Limites pour le nouvel album sont des guitaristes Rogga Johansson (PAGANIZER), Jonny Pettersson (DIEUX FORSAKEN, WOMBBATH, HENRY KANE) et Scott Fairfax (MEMORIAM, AS THE WORLD DIES), avec le batteur Brynjar Helgeton (CRYPTICUS, LE GROTESQUERY).

MASSACRELe prochain album sera le premier à présenter Limites, ainsi que le premier enregistrement du groupe en 25 ans à présenter Lee (ex-DÉCÈS, ex-MANTAS).

En septembre dernier, batteur Jéramie Kling (VENOM INC., L’ABSENCE, GOREGÄNG) et guitariste Taylor Nordberg (L’ABSENCE, GOREGÄNG) ont annoncé leur départ de MASSACRE. Le duo avait rejoint le groupe moins d’un an plus tôt et travaillerait sur MASSACREquatrième album studio de Kling/Nordbergest propre Productions de fumée et de miroirs à Spring Hill, en Floride.

Kling et Nordberg a déclaré dans un communiqué que “ce qui était présenté comme une démocratie s’est avéré être une dictature avec un manque de communication atroce”.

MASSACRE s’est séparé du guitariste Rick Rozz et batteur Mike Mazzonetto en septembre 2019. À l’époque, Lee et Limites a blâmé la scission sur les «violations de contrat», «la mauvaise performance, l’incompétence et le manque de professionnalisme».

MASSACREdernier album de 2014 “De retour d’au-delà”, En vedette Rozz et Mazzonetto aux côtés du bassiste Terry Butler et chanteur Ed Webb.

Début 2017, majordome – qui joue maintenant de la basse pour NÉCROLOGIE – Raconté Métal Wani cette Rozz et Mazzonetto “détruit” MASSACRE avec leur “backtalking et backstabbing dans les coulisses”. Il a poursuivi en précisant que Rozz et LeeLa collaboration d’alors ne pouvait pas être appelée MASSACRE. Il a dit: “Ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent et écrire toutes les chansons du monde qu’ils veulent, mais ça ne s’appellera pas MASSACRE. “

