Signes de reprise de l’activité d’embauche observés dans plusieurs secteurs au-delà de l’informatique en décembre : rapport

Le mois de décembre 2021 a vu des signes de reprise de l’activité d’embauche dans plusieurs secteurs au-delà de l’informatique, tels que la vente au détail, l’hôtellerie et l’éducation, selon le dernier rapport Naukri JobSpeak.

La lecture de l’indice Naukri JobSpeak de 1 915 en décembre suggère que l’activité d’embauche du mois dernier était stable par rapport à décembre 2020.

La fin d’année festive a également marqué une reprise de l’activité d’embauche par rapport à l’année dernière dans tous les grands métros.

« Alors que l’informatique a continué de stimuler la croissance des embauches, il est encourageant de voir un retour des secteurs de l’hôtellerie et des voyages, de la vente au détail et de l’immobilier », a déclaré Pawan Goyal, directeur commercial de Naukri.com.

Le Naukri JobSpeak est un indice mensuel qui calcule et enregistre l’activité d’embauche en fonction des offres d’emploi sur le site Web Naukri.com mois après mois. L’objectif de Naukri JobSpeak est de mesurer l’activité d’embauche dans diverses industries, villes et niveaux d’expérience.

Des secteurs comme les voyages et l’hôtellerie (22 %), le commerce de détail (20 %) et l’éducation (12 %) affichent une bonne croissance grâce au trimestre festif et à un rebond.

«Nous voyons beaucoup de talents retourner dans leurs villes de travail, la plupart des entreprises rédigeant leurs politiques de retour au travail. Alors que les entreprises continuent d’appuyer sur la pédale dans leurs parcours de transformation numérique, la demande pour certains domaines et secteurs fonctionnels continuera de croître », a déclaré Goyal.

Le rapport note en outre que l’embauche dans les métropoles continue sur la trajectoire de croissance. Les principales villes métropolitaines ont connu une croissance de l’embauche par rapport à décembre de l’année dernière.

Hyderabad est en tête avec une croissance de 12 % en glissement annuel, suivi de Bengaluru (11 %), Mumbai (8 %), Pune (4 %) et Chennai (6 %). Delhi était plat et Kolkata a diminué de 3 pour cent.

Parmi les villes émergentes, Ahmedabad à 21 pour cent a enregistré la croissance la plus élevée, qui a été alimentée par les secteurs de l’informatique, de la pharmacie et de la banque.

À l’exception d’Ahmedabad, d’autres villes de niveau II telles que Kochi, Coimbatore, Jaipur et Chandigarh ont enregistré une baisse de l’activité d’embauche en décembre 2021.

L’embauche de jeunes professionnels a été stable en décembre 2021, car la demande de freshers et de professionnels avec 4 à 7 ans d’expérience est restée stable. La demande a été légèrement affectée pour les professionnels dans les segments d’expérience 8-12 ans (-) 4 pour cent et 13-16 ans (-) 9 pour cent, selon le rapport.

