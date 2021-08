Signes de Terre – Traits des signes du zodiaque Taureau, Vierge et Capricorne

En astrologie, les 12 signes du zodiaque sont divisés en quatre éléments (feu, terre, air et eau). Les éléments sont essentiels à toute vie humaine et ne peuvent exister les uns sans les autres.

Les signes de la Terre (Taureau, Vierge et Capricorne) sont les signes les plus ancrés de la planète – vous savez, ceux qui le gardent toujours à cent pour cent réel. Ils sont connus pour être stables, pragmatiques et inébranlables. Si vous voulez que quelqu’un modifie votre CV ou vous aide à déménager, vous appelez un signe de terre. Ils sont pratiques et fiables, et vous pouvez toujours compter sur eux. Ils se font les meilleurs amis. Lent à la colère, il faut beaucoup d’efforts pour les frustrer. Mais quand ils sont agacés, attention !

Même s’ils sont pratiques, les signes de terre sont tout sauf ennuyeux. Sensuels dans l’âme, ils adorent collectionner des objets matériels, surtout lorsqu’ils se considèrent comme une récompense pour tout leur dur labeur. Ils sont particulièrement à l’écoute de leurs sens, ce qui signifie qu’ils ont de délicieuses recettes de cuisine, de superbes recettes de mode et font des listes de lecture incroyables. N’abandonnant jamais un projet ou une relation, ils maintiendront tout cela et resteront amicaux jusqu’au bout.

Leur patience et leurs compétences artistiques sont enviables. Ils utiliseront toujours leur bel esprit et leurs normes élevées pour travailler sur des projets à long terme qui nécessitent beaucoup d’énergie et d’engagement, mais cela doit correspondre à leurs valeurs.

Les éléments sont toujours éloignés de quatre signes les uns des autres : pour les signes de terre, le Taureau est le deuxième signe du zodiaque, la Vierge est le sixième et le Capricorne est le dixième. Ce placement est quelque chose que les astrologues appellent « trigone », et il apporte de bonnes vibrations. Cela signifie également que les signes de terre ont tendance à s’entendre avec d’autres signes de terre, que ce soit en tant qu’amis, amants, membres de la famille ou même collègues. Ils ~ se font ~ juste l’un l’autre, tu sais ? BTW, les signes de terre s’harmonisent également bien avec les signes d’eau – ils sont appelés “éléments sympathiques”. Il faut à la fois de la terre et de l’eau pour faire pousser les plantes, après tout !

Il y a un signe de terre pour chaque modalité – qui, BTW, classe les signes du zodiaque selon qu’ils tombent au début d’une saison (signes cardinaux), au milieu d’une saison (signes fixes) ou à la fin d’une saison (signes mutables).

Voici ce qu’il faut savoir sur les trois signes de terre :

Taureau (20 avril au 20 mai)

Les taureaux sont les artistes du zodiaque. Ils utilisent leur sens inné de la beauté et de la sensualité pour manifester leurs rêves, et ils inspirent les autres à faire de même. Les bons jours, les Taureau sont persistants, travailleurs acharnés, fiables et stables. Les mauvais jours, ces taureaux peuvent être indulgents, paresseux, possessifs, jaloux et contrôlants. Dans l’ensemble, ils sont l’un des signes du zodiaque les plus fidèles, car ils ne vacilleront jamais dans leur cœur ou leurs affections – bien qu’ils puissent flirter un peu avec les autres pour plus d’attention. Leur nature de signe fixe signifie qu’ils apprécient l’engagement et peuvent être juste un peu (d’accord, beaucoup) têtus.

Vierge (23 août au 22 septembre)

Les Vierges représentent les esprits analytiques du zodiaque. C’est un signe modifiable, connu pour être logique, pratique, sensé et raisonnable. Ils adoptent une approche systématique de la vie et valorisent la vérité et la justice – ils utilisent leur esprit finement réglé pour enquêter sur des situations et déchiffrer les alibis par la raison. Peuvent-ils être un peu obsédés par les moindres détails ? Et c’est. Mais seulement parce qu’ils essaient de rester bien informés. Leur mentalité de caméléon les rend ouverts au changement, un petit pas à la fois.

Capricorne (22 décembre au 19 janvier)

Les Capricornes sont les initiateurs des signes de terre – ils sont connus pour être ambitieux et travailleurs. En tant que signes cardinaux, ils n’ont pas peur de se prendre en main. Ils accordent de l’importance au contrôle et au statut et ont la réputation d’être stoïques et fiers. C’est parce qu’ils aiment regarder les situations se dérouler à distance, mais ils sont en fait extrêmement sensibles et réfléchis au fond. Jamais du genre à rester sur la touche, les Capricornes passent à l’action et terminent toujours ce qu’ils commencent. Et contrairement à la calomnie astrologique, ils gardent rarement rancune.

