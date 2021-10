Signes du zodiaque : qu’est-ce qui est unique dans votre signe du zodiaque ?

Votre signe astrologique peut révéler votre USP (Photo : ./Metro.co.uk)

Nous sommes tous différents et spéciaux, et même ceux d’entre nous appartenant au même signe sont également différents.

Les signes astrologiques fournissent les larges coups de pinceau de la personnalité, pas l’image entière.

Cela dit, l’astrologie suggère que chaque signe a une qualité remarquable ; quelque chose que les autres remarquent rapidement et apprécient.

Quel est ton?

Trait unique du signe astrologique du Bélier

21 mars au 20 avril

Votre énergie

Vous utilisez du super carburant, avec beaucoup d’endurance et de dynamisme. Vous détestez rester immobile, être seul, n’avoir rien à faire.

La relaxation ne vient pas facilement parce que vous avez des volumes d’énergie si élevés à brûler. Tout le monde sait que vous vous ennuyez rapidement, que vous ne vous lassez jamais et que vous avez besoin d’action 24h/24 et 7j/7.

Vous continuez quand tout le monde a signalé.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Bélier

Trait unique du signe astrologique du Taureau

21 avril au 21 mai

Ta force

Vous êtes tenace, déterminé, résilient et stoïque. Vous n’êtes pas un combattant en tant que tel, ni même un chercheur de défis, mais quand la vie vous met à terre, vous vous relèvez rapidement et vous continuez.

Cela ne vous perturbe pas beaucoup et vous adoptez une approche pragmatique, objective et logique de la plupart des problèmes émotifs. Vous êtes un cookie dur et un survivant. Les gens apprennent vite à ne pas vous tester sans raison valable.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Taureau

Trait unique du signe astrologique des Gémeaux

22 mai au 21 juin

Ton esprit vif

Mercure, votre planète dominante, vous offre des compétences de curiosité, d’intelligence, de communication et de ruse qui vous permettent de déjouer et de déjouer la plupart des autres signes (sauf peut-être la Vierge, qui est également gouvernée par Mercure).

Vous en savez un peu plus sur beaucoup de choses et vous pensez plus vite et plus précisément que presque tout le monde. Vous êtes visiblement intelligent (et vous l’aimez).

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Gémeaux

Trait unique du signe astrologique du cancer

22 juin au 23 juillet

Votre connaissance

Les Cancers sont gouvernés par la lune, qui régit le mystère, l’illusion et les secrets. En tant que tels, tous les Cancers sont dotés d’une connaissance et d’un sixième sens aiguisé pour voir ce qui se cache en dessous, quelle est la vérité, où les corps sont enterrés, pour ainsi dire.

Vous êtes sage, compréhensif et perspicace, et vous « obtenez » les gens – ils se tournent vers vous, pour cette raison, en masse. Vous gardez beaucoup de secrets.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le cancer

Trait unique du signe astrologique du Lion

24 juillet au 23 août

Votre confiance

Vous avez une confiance totale en vous et en vos capacités, et vous ne vous retenez pas dans la vie – vous y allez à 100% et vous gagnez généralement.

Les gens sont attirés par cette confiance intérieure. C’est comme une lumière, et cela donne aux gens l’impression qu’ils vont gagner aussi s’ils restent à proximité.

Et ils le font souvent, parce que vous êtes généreux et aimez partager le butin de votre bonne fortune.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Lion

Trait unique du signe astrologique de la Vierge

24 août au 23 septembre

Votre intelligence

Comme les Gémeaux, vous êtes gouverné par Mercure, et alors que les Gémeaux en savent un peu plus sur beaucoup de choses, vous êtes plutôt un cerveau expert et un plongeur profond dans les sujets d’intérêt.

Vous avez le don de comprendre quelque chose de l’intérieur et de décomposer des informations complexes, difficiles et déroutantes en morceaux de la taille d’une bouchée. Votre cerveau est un peu comme un ordinateur, et vous êtes un résolveur de problèmes hautement qualifié.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Vierge

Trait unique du signe astrologique de la Balance

24 septembre au 23 octobre

Votre facilité

Vous rendez tout facile, simple et fluide. Vous êtes intelligent, analytique, social, charmant et perspicace, et vous apportez ces compétences à chaque situation. Vous avez un tact et une diplomatie énormes, donc même les conversations les plus difficiles se déroulent en douceur. Vous avez un instinct pour la beauté et la grâce, et aimez bien vivre.

Vous êtes comme l’Instagram des signes astrologiques !

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur la Balance

Trait unique du signe astrologique du Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Votre pouvoir

Vous êtes ambitieux, confiant, indépendant, autonome, prudent et fort – mis ensemble, cela vous rend imparable.

Les Scorpions savent ce qu’ils veulent et feront tout ce qu’il faut pour y arriver. Ils protègent ceux qu’ils aiment, jusqu’à la mort. Ils se battent pour leur espace.

Vous êtes dur et intransigeant, voire impitoyable. Les gens apprennent vite à ne pas s’embrouiller avec vous.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Scorpion

Trait unique du signe astrologique du Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Ton humour contagieux

Les Sagittaires sont un bon moment, et tout le monde le sait. Où que vous soyez, c’est aussi là que se déroule la fête.

Vous aimez vous amuser, vous faire plaisir, jouer et faire rire les gens. Vous êtes une excellente compagnie et vous apportez de l’excitation et de la chance partout où vous allez.

Les gens sont attirés par vous, rapidement chaleureux et vous pardonnent presque tout – parce que vous êtes tout simplement trop adorable.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Sagittaire

Trait unique du signe astrologique du Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Votre détermination

Le travailleur le plus acharné de la salle du zodiaque. Les coiffes sont des greffeurs déterminés et persévérants, qui ont toujours un plan et travailleront eux-mêmes jusqu’à l’os pour obtenir les résultats.

Les gens le remarquent parce qu’ils essaient de rivaliser avec vous, et peut-être qu’ils ont une longueur d’avance ou pensent que vous n’êtes pas assez rapide, mais alors qu’ils se fatiguent, vous continuez à accélérer.

Rien ne vous arrête lorsque vous travaillez sur un objectif. C’est ce qui fait de vous un tel succès dans la vie.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être un Capricorne

Trait unique du signe astrologique du Verseau

22 janvier au 19 février

Votre unicité

Tous les Verseaux se démarquent de la foule, pour une raison ou une autre, mais quelle que soit cette raison, ils sont toujours remarqués et on en parle.

Cela pourrait être votre excentricité, votre vérité brûlante, votre indépendance et votre désir de vous démarquer, votre intelligence et vos intérêts inhabituels, votre inventivité et vos prouesses d’ingénierie.

Vous êtes un signe destiné à faire de grandes choses, et cela se voit dès votre plus jeune âge.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le Verseau

Poissons trait unique du signe astrologique

20 février au 20 mars

Votre compassion

Vous vous souciez profondément des autres et ils le savent.

Être autour de vous, c’est comme bénéficier d’une thérapie gratuite et d’une connexion avec l’âme sœur, car vous prenez le temps de faire preuve d’empathie et de comprendre les autres à tous les niveaux.

Les gens parleront toujours de vous chaleureusement et se souviendront de votre gentillesse. Ce n’est pas ce que vous dites ou faites qui vous rappelle dans la vie, c’est ce que vous faites ressentir aux autres. Et tu es le roi des bons sentiments.

Rendez-vous ici pour tout ce que vous devez savoir sur le fait d’être Poissons

Kerry King, la reine du tarot, utilise la sagesse du tarot et du signe astrologique pour créer des prévisions et des idées inspirantes, avec plus de 25 ans d’expérience en voyance et de nombreux clients satisfaits partout dans le monde. Vous pouvez réserver une lecture personnelle et écrite, qui se présente sous la forme d’une brochure magnifiquement illustrée, via Etsy ou rejoindre son nouveau club de tarot et obtenir des prévisions hebdomadaires et plus encore pour 5 £ par mois.

