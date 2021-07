Signes haussiers évidents alors que l’ADA franchit 1,340 $ Crypto new media

in

L’analyse des prix de Cardano montre une augmentation de 37% au cours des six derniers jours. La montée à 1,373 $ a touché un sommet majeur, ce qui lui avait créé des liquidités en se négociant au-dessus du niveau. ADA est susceptible de corriger 11% au niveau de support de 1,195 $ avant un autre rallye. Carte thermique de la crypto-monnaie par Coin360

Cardano a augmenté de manière significative après la baisse près de la bande inférieure de Bollinger. Les investisseurs, en particulier les grands, enregistreront probablement des bénéfices et retireront leur achat. Les traders doivent se méfier d’une baisse potentielle à court terme selon l’analyse des prix de Cardano.

Cardano a augmenté de 37% en une semaine. Il a atteint son plus haut niveau depuis deux semaines à 1,370 $. Après un mouvement vers de nouveaux sommets, le marché retrace généralement. Les investisseurs ADA devraient surveiller de près le marché pour ce crash mineur. L’analyse des prix de Cardano montre des niveaux de support critiques à 1,251 $ et 1,195 $ pourraient être en mesure d’arrêter cette correction en absorbant la pression de vente sur le marché.

Mouvement des prix Cardano au cours des dernières 24 heures – Début du voyage vers le haut

Il est plus probable que le plus haut du swing du 25 juillet soit considéré comme important en raison des nouveaux tests des 23 et 26 juin.

L’analyse des prix de Cardano montre que les investisseurs devraient s’attendre à un recul de 11% du prix actuel de 1,351 $ à 1,195 $. C’est peut-être le bon moment pour acheter, mais vous devez être prudent. Le prix a baissé. Mais il est probable que le prix augmentera et les investisseurs devraient acheter maintenant avant que les prix ne montent plus haut au cas où ils voudraient vendre plus tard.

Lorsqu’une telle action sur les prix se produit, l’élan baissier qui en résulte pourrait pousser le prix de Cardano vers le prochain niveau de support à 1,108 $. Bollinger Bands a souligné un manque de volatilité car le niveau des prix est resté proche de sa fourchette précédente selon l’analyse des prix de Cardano.

Une rupture de cette barrière invalidera la thèse haussière pour ADA et pourrait la faire tomber là où elle se négociait avant que tous ces investisseurs ne commencent à s’intéresser à ses perspectives. Le sentiment sur les crypto-monnaies était revenu à une perspective plus positive ces dernières semaines.

Cependant, l’annonce vendredi d’Amazon d’une volonté d’introduire des options de paiement Bitcoin d’ici la fin de 2018 est un catalyseur indéniablement haussier pour le sentiment du marché.

Graphique ADA/USD sur 4 heures : Cardano bien soutenu par un support haussier en dessous

Tableau des prix Cardano par TradingView

La baisse des prix, lorsque l’ADA a touché le fond à 1,0073 $, semble de plus en plus constructive selon l’analyse des prix de Cardano.

Après le renversement de la principale ligne de support, la paire ADA/USD a connu un rallye plus tard. De plus, si ADA sort de sa récente baisse et tend à augmenter tout au long de la journée, elle aura rompu sa tendance à la baisse.

Le graphique journalier pour ADA montre que le prix a augmenté au cours de la période en question. La première chose à remarquer est la ligne de tendance forte qui apparaît à 1,0200 $. Ce niveau de prix a fait ses preuves dans cinq ventes au cours des 5 derniers mois.

Conclusion de l’analyse des prix de Cardano : sauter vers des régions de support plus élevées

Par conséquent, les taureaux espèrent que le gain de 30% de cette semaine n’est qu’un signe de la qualité des choses. Cardano a grimpé au-dessus du DMA 50 ce matin et a l’élan pour clôturer aujourd’hui au-dessus.

Maintenant qu’il a effacé la MA de 100 jours à 1,4497 $, la prochaine moyenne mobile majeure à effacer est le niveau de 2,00 $. Notamment, le prix est sorti d’un triangle descendant fin mai.

Ceci est un signe haussier et doit être considéré comme une évolution extrêmement positive. De plus, l’indice de force relative a une tendance à la hausse, ce qui soutient la dynamique positive.

Compte tenu des récentes nouvelles positives concernant Cardano, les commerçants sont susceptibles d’acheter plus d’ADA. Lorsque l’ADA est au-dessus de la ligne de tendance descendante à 1,2130 $ et le 200 DMA à 1,1755 $, les Bulls maintiennent une perspective haussière.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.