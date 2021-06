signes pour Parme en Serie B

in

17/06/2021

Act à 12:38 CEST

Gianluigi Buffon rentre chez lui. Parme a officialisé l’embauche du gardien italien de 43 ans et, ainsi, Buffon jouera dans le série B la prochaine saison. Rappelons qu’il a commencé sa carrière sportive à Parme, où il est entré à l’âge de 13 ans dans sa jeunesse et a fait ses débuts professionnels avec l’équipe première en 1995. Il y est resté six saisons jusqu’à ce qu’il fasse le saut à la Juventus en l’été 2001. .

Ce ne sera pas la première fois que le légendaire gardien évolue en deuxième division italienne : il a disputé 37 matchs en 2006/07 avec Juventus. Maintenant, une fois qu’il a dit au revoir à un club auquel il appartenait depuis 19 saisons, “Gigi” revient à Parme pour poursuivre sa carrière professionnelle dans une équipe dans laquelle il a remporté une Coupe et une Supercoupe d’Italie.