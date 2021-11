Signes qui, selon la DGT, indiquent que vous devez arrêter de conduire | Moteur

Ce sont des symptômes auxquels vous devez faire attention lorsque vous conduisez si vous êtes déjà âgé, car il est peut-être temps d’arrêter de renouveler votre permis de conduire.

Avec l’âge, nous perdons beaucoup de nos facultés de conduite, ce qui peut mettre en danger notre propre vie sur la route, mais aussi celle des autres.

Cependant, dans notre pays, il n’y a pas d’âge limite pour conduire tant qu’un examen médical est effectué et que le médecin décide si l’utilisateur a besoin de certaines restrictions.

Mais parfois c’est l’usager lui-même, selon son expérience sur la route, qui doit mettre un terme à son étape de conducteur et pour cela Solution pour la maison Thyssenkrupps, comme indiqué par la DGT, recommande une série de conseils à garder à l’esprit pour les conducteurs plus âgés.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

Ils font remarquer qu’une personne âgée devrait éviter de conduire par mauvais temps ; vous devez également éviter de voyager la nuit ; planifier les départs et les arrivées aux heures de faible trafic ; faites attention aux symptômes de fatigue et faites des arrêts fréquents; prenez soin de votre forme physique; exercer la coordination motrice; et subir des contrôles de santé périodiques.

Mais en plus de ces conseils, ils font remarquer que certains des signes que les personnes âgées devraient surveiller attentivement pour raccrocher définitivement leur permis de conduire seraient lorsque l’une de ces circonstances est atteinte.

Ceux-ci incluent lorsque le copilote a peur ou corrige de nombreuses erreurs de conduite ; le conducteur commence à remarquer l’insécurité; subit régulièrement de petits accidents tels que des collisions ou des éraflures ; les autres conducteurs se plaignent et sifflent plus que jamais ; ou a des distractions et des erreurs de leurs itinéraires habituels.

D’autre part, le directeur de la DGT, Pere Navarro, lors de sa comparution au Congrès pour faire rapport sur la stratégie de sécurité routière 2021-2030 a annoncé votre intention de revoir et de mettre à jour à la fois les délais et les tests psychophysiques pour le renouvellement du permis de conduire des personnes âgées.