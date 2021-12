Signes | Rapport SGT – 10z viral

par Ted Butler, Silver Seek :

Signe, signe, partout un signe

Bloquer le paysage, me briser l’esprit

Faites ceci, ne faites pas cela, ne pouvez-vous pas lire le panneau ? »

C’était d’une chanson de rébellion pour adolescents il y a environ 50 ans, par The Five Man Electric Band (du Canada), je crois pour protester contre les avis «pas de chemise, pas de chaussures, pas de service» apparaissant dans de nombreux fast-foods à l’époque . Oui, c’était une époque plus simple.

J’aimerais parler de différents signes aujourd’hui, en particulier des signes que je vois proclamant que quelque chose de très inhabituel se produit sur le marché de l’argent. Le signe le plus visible de tous, le prix de l’argent, semble totalement désynchronisé avec les autres signes au point que le prix ou les autres signes doivent être faux. Le signe du prix dit haut et fort qu’il y a beaucoup d’argent disponible sur le marché – sinon le prix n’aurait pas été systématiquement plus bas tout au long de l’année.

D’un autre côté, il existe de nombreux autres signes suggérant exactement le contraire, à savoir qu’il n’y a pas assez d’argent pour tout le monde et que nous sommes peut-être au bord d’une véritable pénurie physique sous la seule forme d’argent – les barres de 1000 onces. – ce qui compte le plus pour le prix. Quels sont ces autres signes ?

Premièrement, il y a les signes dans les formes de détail de l’argent dans les primes constamment plus élevées et les délais de livraison retardés qui ont prévalu pendant la majeure partie de l’année – les primes les plus élevées dont je me souvienne. Oui, je sais que les formes de vente au détail de l’argent sont différentes des prix des barres de 1 000 onces, mais rejeter d’emblée ce que les primes élevées inhabituellement persistantes et les délais de livraison retardés peuvent signaler peut être faux. Après tout, avec les primes actuelles, il est impossible que les formes de détail d’argent soient converties en lingots de 1000 onces et non l’inverse. Au fil du temps, cela a de l’importance.

Dans le même ordre d’idées, les primes les plus élevées de toutes les formes de vente au détail d’argent sont les primes sur Silver Eagles, la forme phare de vente au détail d’argent produite par la US Mint – ou je devrais dire l’ancien produit phare, puisque la US Mint a jugé bon de réduire unilatéralement la production de ce qui a toujours été la pièce d’investissement en argent la plus populaire au monde. Ce n’est plus le cas, pour la première fois dans les 35 ans d’histoire du programme de pièces d’investissement de la Monnaie.

Il est difficile de comprendre pleinement pourquoi la Monnaie américaine a jugé bon de restreindre la production de Silver Eagles, puisque d’autres monnaies mondiales, telles que la Monnaie royale canadienne, n’ont eu aucun problème à produire des pièces concurrentes – d’autant plus qu’il existe une loi publique exigeant la Monnaie américaine produire suffisamment d’aigles d’argent pour répondre à la demande – mais cela ne diminue en rien le signe clair que quelque chose est assez « louche » avec le manque de production d’aigles d’argent.

D’autres signes que le signe de prix envoie un faux message est le fait qu’au moins deux mineurs d’argent bien connus et cotés en bourse, First Majestic et Endeavour Silver, ont retenu une partie de la production d’argent plutôt que de la vendre à ce que chacun considère comme déprimé. des prix. Indépendamment du fait que leurs actions s’avéreront fructueuses, il n’y a pas d’autres produits à ma connaissance où les producteurs suspendent la production en raison des prix bas perçus – ce qui en fait un signe clair et incontestable que le prix de l’argent est décalé avec ces deux mineurs et, j’en suis convaincu, avec d’autres mineurs d’argent également.

Ensuite, il y a la formation du mouvement populaire du groupe reddit $ Wallstreetsilver qui a vu le jour plus tôt cette année dans le seul but d’encourager l’investissement dans l’argent précisément parce qu’il était trop bon marché. Si ce n’est pas un signe que le prix est mauvais, alors rien ne l’est.

Enfin, il existe des signes clairs d’une demande d’investissement incroyablement robuste dans les statistiques des principaux ETF sur l’argent au monde, dont SLV est le plus important. Au cours de la dernière année et demie, quelque 500 millions d’onces d’argent physique sous forme de lingots de 1 000 onces ont été achetées et déposées dans les FNB d’argent au monde, le plus important de l’histoire, sans aucun signe réel de liquidation des investisseurs. Ce qui rend cela d’autant plus remarquable, c’est le fait que le plus souvent les investisseurs achètent lorsque les prix montent et vendent lorsque les prix baissent, mais ici nous voyons autre chose, à savoir que les investisseurs tiennent essentiellement bon face à ce qui a été une action assez punk des prix dans l’argent – qui non seulement est en baisse plus que la plupart des actifs pour l’année, mais est également le seul actif en baisse de plus de 50 % par rapport à ses sommets d’il y a dix et quarante ans. La seule chose que je puisse voir qui pourrait provoquer un comportement d’investisseur collectif aussi inhabituel est la reconnaissance intuitive répandue que le prix de l’argent est trop bas. Encore une fois, si ce n’est pas un signe qui contredit le signe du prix, je ne sais pas ce que c’est.

Enfin, il y a eu l’explosion littérale de commentaires Internet indépendants pointant, tout particulièrement, la manipulation flagrante de l’argent du COMEX. Alors que certains incluent l’or dans leurs commentaires sur la manipulation, il n’y a pratiquement pas d’allégations similaires sur d’autres matières premières ou marchés. Et face aux allégations croissantes d’actes répréhensibles spécifiques dans l’argent du COMEX, les régulateurs de la CFTC et du groupe CME sont restés silencieux, au lieu d’aborder la question de front. Auparavant, les accusations publiques d’illégalité ou d’irrégularité contre des groupes comme CME Group ou JPMorgan entraînaient des menaces juridiques rapides et directes de cesser et de s’abstenir. Ce n’est plus le cas, car il semble que rien ne puisse inciter les personnes accusées d’actes répréhensibles ou de complicité à monter un contre-argument.

Ainsi, avec une pléthore de signes alignés sur le signe le plus visible et le plus suivi de tous – le prix – quel signe est correct ? Ou autrement dit, pourquoi y a-t-il un conflit si profond entre le prix et tous les autres signes ? La meilleure façon d’en juger, me semble-t-il, est d’examiner la mécanique derrière chaque signe.

Tout d’abord, regardons comment se forment tous les signes qui ne sont pas d’accord avec le signe du prix. Peut-on suggérer que les primes et les délais de livraison sur les formes de vente au détail d’argent sont artificiellement calculés ? En d’autres termes, existe-t-il des preuves crédibles que les investisseurs particuliers n’ont pas augmenté le prix des articles en argent au détail ou, à l’inverse, existe-t-il des preuves que les revendeurs au détail retiennent délibérément les approvisionnements pour avoir créé une situation artificielle de resserrement de l’offre ? L’une ou l’autre suggestion serait absurde – les marchés comptant un grand nombre de participants ne fonctionnent pas de cette façon.

Qu’en est-il de la suggestion selon laquelle les sociétés minières d’argent prétendent simplement souffrir des bas prix de l’argent et réalisent secrètement des bénéfices énormes aux prix actuels qu’elles rapportent publiquement (et illégalement) aux actionnaires pour une raison inconnue ? Encore une fois, c’est absurde et absurde, car les mineurs d’argent, seuls parmi tous les producteurs de matières premières, souffrent des prix de l’argent exceptionnellement bas.

Je peux presque comprendre le scepticisme selon lequel la quantité croissante de commentaires publics sur une manipulation du prix de l’argent n’est rien de plus qu’un large consensus sur un marché erroné. Après tout, je suis un anticonformiste dans l’âme et je suis profondément méfiant lorsque la foule est fortement d’accord sur quelque chose. Mais ceci est différent en ce que dans le passé, la foule est toujours devenue uniformément haussière après que les prix aient fortement augmenté. C’est la première fois dans l’histoire, je crois, qu’il y a une tendance haussière presque uniforme sur l’argent bien avant que les prix n’augmentent.

Qu’en est-il de la suggestion selon laquelle 500 millions d’onces d’argent n’ont pas été réellement achetées et déposées dans les FNB d’argent du monde et que ces FNB font simplement semblant et déclarent faussement de tels achats ? Allez mec, où tirons-nous la limite entre tous les signes de forte demande des investisseurs et d’absence de vente nette avant de regarder le signe en conflit avec tous les autres signes ? Ici, je parle de la même chose dont je parle toujours – le prix corrompu de l’argent sur le COMEX, où le prix de l’argent est fixé.

Au cours des 40 dernières années, une poignée relative d’institutions financières, principalement des banques, se sont entendues pour vendre à découvert de manière agressive en quantités suffisantes chaque fois que les prix de l’argent ont augmenté pour plafonner et contenir tous les rallyes de l’argent. Une fois les rallyes plafonnés, les principaux acheteurs de ces rallyes, les fonds techniques monétaires gérés, ayant épuisé leur pouvoir d’achat, commenceraient à vendre. À ce stade, les vendeurs à découvert commerciaux collusoires graisseraient les baisses de prix à travers une variété de sales tours de trading et rachèteraient leurs shorts à profit – l’ancienne routine de lavage, rinçage, répétition.

Ainsi, compte tenu de la façon dont tous les signes indiquant une étanchéité physique extrême de l’argent ne semblent pas être le résultat d’un raisonnement alambiqué autre que les prix de l’argent étant trop bas, alors que le processus de fixation des prix sur le COMEX est manifestement corrompu, il semble clair que la pléthore de signes indiquant un resserrement raconte la vraie histoire et non le signe de prix le plus visible.

Oui, il est regrettable que les régulateurs aient raté l’opportunité de faire la bonne chose il y a de nombreuses années (des décennies) et sévissent contre le système de prix manipulateur sur le COMEX, mais c’est à eux et à l’eau en grande partie sous le pont. Ce qui nous attend, c’est un calcul basé sur une autorité de régulation supérieure, à savoir la loi immuable de l’offre et de la demande. Les prix maintenus trop bas pendant trop longtemps doivent entraîner une pénurie physique – point final. Déterminer à l’avance le moment exact de la pénurie dépasse généralement les capacités humaines, mais n’est pas inévitable.

