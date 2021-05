Signez Aarons, Buendia et Bissouma, investissez dans l’académie et révisez la politique de transfert

Naturellement, nous sommes tous un peu tristes quand une autre saison de Premier League se termine. Les fans d’Arsenal se sentiront cependant différemment.

Les huit derniers mois ont été mémorables pour toutes les mauvaises raisons car les Gunners ont terminé la campagne sans trophée et sans football européen la saison prochaine, pour la première fois en 26 ans.

Cette image résume parfaitement ce que tous les fans d’Arsenal vont ressentir maintenant

Cela a également été horrible en dehors du terrain avec la relation entre les supporters et la hiérarchie du club à un niveau historiquement bas, bien que d’autres clubs tels que Manchester United connaissent un problème similaire.

Une bonne fin de saison de championnat a vu Arsenal terminer à seulement six points d’une place en Ligue des champions, mais il semble que tout espoir de revenir dans cette compétition de clubs européens très convoitée est aussi loin que jamais.

La saison prochaine sera la cinquième consécutive d’Arsenal sans football dans la première compétition de clubs d’Europe.

talkSPORT.com a identifié quatre choses que le club du nord de Londres doit faire pour revenir en Ligue des champions et se qualifier systématiquement pour elle, comme avant.

Arteta subit une énorme pression à Arsenal après une campagne difficile

Il n’y a pas grand-chose à dire pour les fans d’Arsenal en ce moment, mais le nombre de joueurs de leur académie qui prospèrent offre l’espoir que des jours meilleurs sont à venir.

Bukayo Saka et Gabriel Martinelli ont connu des saisons décisives en 2019/20.

Saka a continué d’être un joueur clé tandis que les fans d’Arsenal semblent toujours indignés chaque fois que l’attaquant brésilien ne commence pas.

Emile Smith Rowe est la dernière star de l’académie à s’épanouir, le joueur de 20 ans a même mérité le surnom de “ Croydon De Bruyne ”. Pendant ce temps, Joe Willock a brillé en prêt à Newcastle, égalant un record établi par le grand Alan Shearer de Premier League le week-end dernier.

D’autres attendent dans les coulisses, y compris le défenseur central William Saliba, qui a bénéficié d’un prêt productif à Nice alors que l’attaquant Folarin Balogun suscite beaucoup d’enthousiasme.

Smith Rowe et Saka ont été les joueurs sur lesquels Mikel Arteta a pu compter le plus

Il a été rapporté que le limogeage de Steve Bould en tant qu’entraîneur des moins de 23 ans était dû à la friction entre l’ancienne et la nouvelle méthodologie et aux changements d’approche du dépistage au club.

Cela suggère que le directeur de l’académie, Per Mertesacker, a une vision en place pour mettre l’accent sur la préparation des enfants pour la première équipe.

Sir Alex Ferguson a toujours été déterminé à trouver les meilleurs talents dans le nord-ouest et à travers le pays dans son ensemble pendant son séjour à Manchester United.

Tout ce travail acharné l’a vu décrocher l’or lorsque la fameuse «Classe de 92» a été intégrée dans la première équipe et peut-être que la même chose pourrait arriver à Arsenal.

Sky Sports

Avoir une équipe de jeunes joueurs peut aider Arteta à mettre en œuvre ses idées plus facilement Entreprise de transfert intelligent

Il est irréaliste de s’attendre à ce qu’un onze de départ entier soit le produit de l’académie du club, de sorte que de nouveaux visages devront faire leur apparition.

L’ancien joueur d’Arsenal, Perry Groves, a récemment déclaré qu’il faudrait au moins 150 millions de livres sterling pour transformer l’équipe en une équipe capable de terminer dans le top quatre.

Cependant, les clubs de Premier League fonctionneront toujours sur un marché COVID, il est donc peu probable de dépenser ce genre d’argent. Il faudra vendre certains joueurs pour signer du sang neuf.

Hector Bellerin a été lié à une sortie et son déchargement aiderait à acheter Max Aarons, qui a été lié à Arsenal et à d’autres clubs de Premier League et d’Europe.

.

Aarons a également été lié à Tottenham, Everton et Bayern Munich

Arsenal a également été lié à Bissouma, qui aurait également été sur le radar de Liverpool

Le coéquipier d’Aarons à Norwich, Emi Buendia, est également une cible présumée d’Arsenal, tout comme le milieu de terrain de Brighton, Yves Bissouma.

Pour capturer ces joueurs, d’autres stars devront partir.

Le contrat d’Alexandre Lacazette expire en 2022, tandis que Willian souhaiterait un retour à Chelsea.

Tirer profit de Willock pourrait être une bonne idée avec son stock élevé pour le moment.

Buendia serait un remplaçant idéal pour Willian si le Brésilien quittait Changement de politique de transfert et de contrat

Signer des joueurs, c’est bien, cependant, les problèmes d’Arsenal sont beaucoup plus profonds que cela.

Pendant trop longtemps, le club a été considéré comme une maison de retraite pour les bons joueurs qui sont finalement sur le déclin.

La signature d’un Willian de 32 ans montre que la façon dont le club recrute a besoin d’une refonte.

Il a reçu un contrat alléchant, tout comme Pierre-Emerick Aubameyang, 31 ans, qui a signé un nouvel accord l’été dernier mais a montré une baisse de forme inquiétante avec seulement dix buts en 29 apparitions en Premier League en 2020/21.

Ils feraient bien d’apprendre de Chelsea, qui a une politique bien connue consistant à n’offrir que des contrats d’un an aux joueurs de plus de 30 ans. Un principe impitoyable comme celui-ci entraînera moins de problèmes pour Arsenal plus tard.

Caractéristiques de Rex

Willian n’a qu’un seul but en 37 apparitions pour Arsenal De meilleures relations entre le club et les fans

Ce ne sera pas une solution miracle. Les relations entre la hiérarchie du club et les fans n’étaient pas les meilleures avant qu’Arsenal ne décide de rejoindre la Super League européenne séparatiste.

Le projet impopulaire est peut-être tombé dans un fossé, mais il n’a fait qu’attiser le feu en ce qui concerne la fureur contre le propriétaire Stan Kroenke.

Le fils de Kroenke, Josh, essaie de réparer les dégâts avec les fans, mais le temps nous dira si les Gooners sont prêts à pardonner.

Ce sera sans aucun doute difficile à envisager pour certains fans, mais Arsenal ne peut aller jusqu’ici que si tout le monde ne tire pas dans la même direction.

Le milliardaire de Spotify semble attendre dans les coulisses si le club est mis en vente, mais c’est peu probable de si tôt.

