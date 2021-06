Signez Dominic Calvert-Lewin et Ben White, construisez une équipe autour de la « qualité » Bukayo Saka et maintenez Thomas Partey en forme

in

Après une campagne extrêmement décevante pour Arsenal, la pression est maintenant fermement sur Mikel Arteta pour lancer un défi pour les places en Ligue des champions la saison prochaine.

Les Gunners ont terminé huitièmes et sans trophée, n’ayant pas réussi à sécuriser le football européen pour la première fois en 26 ans.

Arteta n’a pu réussir qu’une huitième place en 2020/21 et la pression est sur lui pour livrer un sommet pour la prochaine saison

Arteta a remporté un trophée de la FA Cup huit mois seulement après sa nomination en décembre 2019 et cela l’a fait aimer des fidèles des Émirats, mais l’ambiance a tourné au vinaigre après la terrible campagne 2020/21.

Des rapports suggèrent qu’il sera soutenu financièrement sur le marché alors qu’Arsenal cherche à récupérer sa place en Ligue des champions après une absence de quatre ans de la compétition.

Et avec la nouvelle saison dans un peu moins de deux mois, l’icône de l’Angleterre et des Gunners, David Seaman, s’est entretenue avec talkSPORT.com pour déterminer comment Arsenal peut revenir parmi l’élite anglaise…

Obtenez Aaron Ramsdale comme remplaçant de Bernd Leno

L’avenir de Leno à Arsenal a été mis en doute ces derniers mois, des informations suggérant qu’il pourrait être disposé à quitter le club du nord de Londres et à retourner en Allemagne.

Le gardien de Sheffield United Ramsdale, relégué pour les Blades, est par la suite devenu une cible pour le club.

Seaman pense que Leno devrait être conservé à tout prix, mais insiste sur le fait qu’Arsenal devrait toujours tenter de signer Ramsdale car tout bon club a besoin de deux gardiens accomplis pour maintenir la compétition féroce.

Ramsdale a connu une solide deuxième mi-temps de la campagne 2020/21 dans une mauvaise équipe de Sheffield United

« Je serais déçu si Leno partait », a commencé Seaman. « Je me demande : ‘Pourquoi y va-t-il ?’

« Il est là depuis longtemps et a été assez constant. Est-ce que je pense que Ramsdale serait bon ? Oui, c’est un gardien de qualité – il est dans le cadre anglais – mais je voudrais les deux là-bas.

« J’ai été très déçu quand [Emi] Martinez y est allé car nous avons besoin de deux gardiens de qualité au club pour se tester.

“Ils l’ont laissé partir et il n’y avait pas de réelle pression sur lui [Leno]. Avoir d’autres gardiens, c’est bien, mais si c’est au prix d’un meilleur gardien international, je ne suis pas trop sûr.

Leno aurait envisagé son futur signe Ben White

Arsenal est à la recherche d’un nouveau défenseur central et Brighton’s White, qui est actuellement en service avec l’Angleterre à l’Euro 2020, est devenu la cible principale d’Arteta.

Le joueur de 23 ans a impressionné au cœur de la défense des Seagulls tout au long de la campagne 2020/21 et Liverpool serait également intéressé par sa signature.

Seaman pense que l’ajout de White serait une signature de “qualité” pour le club, car il a exhorté son ancien club à rechercher des joyaux ayant un potentiel sur le marché.

Les Blancs sont actuellement absents avec l’Angleterre à l’Euro 2020

“Les gens de cette qualité doivent venir à Arsenal”, a déclaré l’international anglais à 75 reprises, expliquant que les meilleures stars à leur apogée ne se rendraient pas dans le nord de Londres.

«Je pense que nous empruntons cette voie de joueurs où ils ont des jeunes, prometteurs avec des carrières devant eux.

“L’époque où l’on signait des joueurs de renom – qui sont là maintenant – Arsenal aura du mal avec cela car ils ne sont pas en Europe.

« Les joueurs clés ne veulent pas seulement jouer en Europe, ils veulent jouer en Ligue des champions.

“Pour le moment, Arsenal est loin de cela et ils doivent restructurer leur politique de transfert.

« Arsène Wenger avait l’habitude de choisir les gens et il les signait et nous avions demandé : ‘C’est qui ?’

« Ensuite, ils se sont avérés être Thierry Henry ! »

White a fait 36 ​​départs en Premier League pour Brighton la saison dernière lors de sa première saison de haut niveau Construire l’équipe autour de Saka

Le joueur de 19 ans a été une lumière brillante dans une campagne désespérément décevante pour Arsenal.

Il a remporté à juste titre le prix du joueur de la saison du club et il imite ses performances impressionnantes sur la scène internationale avec l’Angleterre, après avoir remporté le prix de l’homme du match lors de la victoire 1-0 contre la République tchèque à l’Euro 2020.

Seaman a été fortement impressionné par son affichage à Wembley – et il y a de plus en plus d’appels pour qu’Arteta construise maintenant son équipe autour de l’adolescent florissant.

“Sa performance a été brillante et obtenir l’homme du match vous le montre”, a déclaré Seaman à propos de l’affichage du jeune.

Saka a commencé le dernier match de groupe de l’Angleterre et était le meilleur joueur sur le terrain, ce qui est de bon augure compte tenu des matchs à venir.

«C’est un joueur qui sort et joue sans peur. Il est si jeune et il ne connaît pas toutes les pressions qui vont survenir plus tard.

“C’est un joueur de qualité et il le montre.”

Gardez Thomas Partey en forme

Il a connu une première saison difficile en Premier League et cela était principalement dû à une série de revers de blessure.

Arsenal n’a pas encore vu la qualité de l’international ghanéen après son transfert de 45 millions de livres sterling de l’Atletico Madrid l’été dernier – mais on ne peut nier son talent.

Seaman pense que le joueur de 28 ans doit rester en forme tout au long de la campagne pour assurer une bonne saison à Arsenal, en particulier avec Granit Xhaka lié à un déménagement à Rome.

Partey a subi une série de revers de blessure la saison dernière et les fans des Gunners espèrent qu’il pourra tirer à plein régime la saison prochaine

« Nous avons besoin que Partey ait une saison où il ne se blesse pas tout le temps », a déclaré Seaman.

“On parle du départ de Xhaka mais une fois les Euros terminés, nous verrons beaucoup d’activité.”

Sceller le transfert Calvert-Lewin pour accompagner Aubameyang

Le talisman d’Everton a également été lié à un transfert aux Gunners et Seaman estime que ce serait un énorme coup pour le club s’ils pouvaient l’attirer dans le nord de Londres.

“Ce serait une belle signature”, a-t-il déclaré. « Vous voulez attirer ce genre de joueurs.

« Que cela se produise, nous attendrons et verrons. Avec son record de buts prouvé, pourquoi pas ?

« Il y a d’autres postes dont nous avons besoin. Nous avons également besoin d’un demi-centre dominant avec David Luiz.

Calvert-Lewin a marqué 16 buts pour Everton la saison dernière

David Seaman parlait à talkSPORT en collaboration avec William Hill