Signification de la démarche : Joe Biden réprimande Boris sur l’Irlande du Nord – qu’est-ce qu’une démarche ? | Politique | Nouvelles

Le président américain Joe Biden est actuellement au Royaume-Uni pour le sommet du G7 aux côtés des dirigeants mondiaux de certains des pays les plus influents. Les tensions allaient toujours être élevées entre M. Biden, qui est très bruyant et fier de son héritage irlandais, et M. Johnson, qui a été accusé à plusieurs reprises d’avoir attisé les tensions dans une Irlande du Nord déjà à la pointe avec le protocole, le Accord sur le Brexit relatif à cette partie du Royaume-Uni. Le président Biden a précédemment envoyé un avertissement sévère au Royaume-Uni avant l’accord sur le Brexit le 24 décembre, dans lequel il a déclaré que la paix en Irlande devrait rester une priorité numéro un.

Yael Lempert, haut responsable de l’ambassade des États-Unis, aurait déclaré au négociateur en chef du Brexit, Lord David Frost, que le gouvernement britannique “enflammait” les tensions en Irlande du Nord.

Mme Limpet a exprimé la “grande préoccupation” du président Biden pour la situation avant de “lire lentement et gravement ses instructions à haute voix” lors de la réunion du 3 juin selon le Times.

Des rapports suggèrent que le procès-verbal de la réunion du gouvernement se lit comme suit : « Lempert a laissé entendre que le Royaume-Uni avait enflammé la rhétorique, en lui demandant s’il garderait les choses au frais ».