Signification du nombre de chemin de vie en numérologie, calculateur de nombre de destin

La numérologie est l’étude des relations que les nombres et les lettres ont avec notre personnalité et les événements de la vie (supportez-moi – je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne dans une seconde). C’est une ancienne science métaphysique (-ish), qui remonte à des MILLIERS d’années. La numérologie a des branches et des origines à travers plusieurs époques, cultures et continents (ce qui renforce le fait qu’il doit y avoir quelque chose dedans, n’est-ce pas ?).

La numérologie occidentale (ou “moderne”) est la plus populaire à l’époque contemporaine. Il a été créé par le philosophe et mathématicien grec Pythagore (oui, le gars du triangle) il y a plus de 2500 ans. Le système le plus ancien est probablement le système chaldéen (développé par les Chaldéens de l’ancienne Babylone). Les autres systèmes de numérologie incluent la numérologie de la Kabbale, la numérologie chinoise et la numérologie tamoule. Pour cet article, nous nous concentrons sur la numérologie occidentale.

Alors, comment fonctionne la numérologie TF?

Les numérologues proposent que chaque nombre a sa propre vibration et contribue à une influence sur le monde. Les informations personnelles clés telles que votre nom et votre date de naissance ont une vibration unique qui peut expliquer vos traits, vos forces et votre chemin de vie ou votre destin. Ouais, c’est du gros truc. Bouge-toi, astrologie !

La numérologie ne vous oblige à rien. Cela peut vous aider à en savoir plus sur votre potentiel, ce que vous avez la capacité de réaliser, à quoi ressemblera votre chemin dans la vie et ce que vous pourriez rencontrer en cours de route.

Votre numéro de chemin de vie (alias votre numéro de destin)

Le nombre le plus important est votre numéro de chemin de vie (en numérologie chaldéenne, cela s’appelle votre numéro de destin), qui fournit des informations solides sur votre personnage et le type de vie que vous allez vivre. Votre numéro de chemin de vie est calculé en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance et en réduisant cette somme à un seul chiffre. Il y a deux façons de le faire (ajouter ou réduire), nous allons donc nous concentrer sur la méthode la plus utilisée : Réduire.

Calculer votre numéro de chemin de vie

Pour trouver votre numéro de chemin de vie, réduisez simplement les chiffres de votre date de naissance complète jusqu’à ce que vous atteigniez un nombre à un chiffre – à l’exception de 11 et 22, qui sont considérés comme des numéros maîtres (nous y reviendrons). Ce numéro est votre numéro de chemin de vie.

Disons que votre anniversaire est le 11 novembre 1992. Pour calculer votre numéro de chemin de vie, vous réduisez chaque composant de cette date à un seul chiffre :

Le mois, 11, est réduit à 1 + 1 = 2.

La date, 11, est réduite à 1 + 1 = 2.

L’année 1992 est réduite à 1 + 9 + 9 + 2. Ceci est égal à 21. Ensuite, 21 est réduit à 2 + 1 = 3.

Ensuite, nous ajoutons les numéros réduits du mois, de la date et de l’année (2 + 2 + 3) et arrivons à 7 (s’il s’agissait d’un double chiffre, nous ajouterions ces deux chiffres ensemble pour atteindre un seul chiffre). Donc, dans ce cas, votre numéro de chemin de vie est 7.

La seule fois où vous ne réduisez PAS le nombre final, c’est si vous obtenez 11 ou 22. Ceux-ci sont considérés comme des nombres maîtres et représentent une interprétation plus intense de leurs nombres racines (2 et 4, respectivement). Les Master Numbers suggèrent un plus grand potentiel de réussite, face à de plus grands défis.

Comprendre votre numéro de chemin de vie

Vous avez trouvé votre numéro de chemin de vie ? Voici ce que cela signifie :

1 : L’individu ultime

Mots clés: Indépendant, unique, motivé, proactif et courageux.

Vous tracez votre propre chemin dans la vie et vous êtes particulièrement attiré par les carrières qui impliquent l’innovation, la gestion, les entreprises entrepreneuriales, le coaching de vie, le développement immobilier, le leadership et / ou les affaires.

2 : Le conseiller collaboratif

Mots clés: Paisible, intuitif, sage, compatissant et collaboratif.

Vous êtes une personne compréhensive qui valorise les relations harmonieuses dans la vie et aide volontiers les autres. Les carrières impliquant la thérapie, la guérison, l’enseignement, les pratiques ésotériques, l’administration, la comptabilité et la médiation vous intéressent.

3 : La création sortante

Mots clés: Drôle, créatif, charismatique, expressif, social.

Vous êtes une personne confiante qui aime être avec les autres et avoir un ~ public ~. Vous êtes attiré par les carrières impliquant le théâtre, l’écriture, l’enseignement, les voyages, la thérapie, l’hôtellerie, les soins personnels et la vente.

4 : L’ouvrier pratique

Mots clés: Consciencieux, fondé, pragmatique, fiable, déterminé.

Vous êtes une personne dévouée et responsable qui travaille dur pour atteindre un objectif et n’abandonne jamais. Vous êtes attiré par les carrières dans les domaines de la comptabilité, de l’audit, de l’édition, de l’immobilier, de l’application de la loi, de l’ingénierie et de l’analyse.

5 : Le touche-à-tout

Mots clés: Polyvalent, charismatique, agité, débrouillard, communicatif.

Vous êtes une personne aux multiples talents qui a soif de liberté, d’aventure et d’excitation. Vous êtes attiré par les carrières dans et autour des événements, des relations publiques, du journalisme, de l’enseignement, des voyages, du conseil et de la vente.

6 : Le conseiller solidaire

Mots clés: Nourrir, compatissant, solidaire, serviable, perspicace.

Vous êtes une personne en quête de perfection qui souhaite contribuer à faire de son coin du monde un endroit plus agréable. Vous êtes attiré par les carrières impliquant la thérapie, la guérison, la nutrition, la beauté, la mode, la décoration d’intérieur, l’enseignement, le conseil et l’hôtellerie.

7 : Le philosophe lucide

Mots clés: Analytique, questionnant, intellectuel, intuitif, résolvant des problèmes.

Vous êtes une personne à la recherche de la vérité qui a un instinct naturel pour démêler les gros problèmes et chercher des réponses aux grandes questions de la vie. Vous êtes attiré par les carrières impliquant l’innovation, l’ingénierie, la technologie, les communications numériques, la stratégie, les pratiques ésotériques et le journalisme.

8 : Le faiseur d’argent

Mots clés: Motivé, ambitieux, fort, matérialiste, fier, organisé, consciencieux.

Vous vous consacrez à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés tôt dans la vie. Vous êtes attiré par les carrières dans les affaires, le développement immobilier, le leadership, le droit, la gestion de projet, la banque, la finance et l’immobilier.

9 : Le soignant compréhensif

Mots clés: Généreux, gentil, serviable, (très) créatif, patient, passionné.

Vous êtes une personne juste et attentionnée qui veut aider la planète et les autres. Vous êtes attiré par les carrières dans l’enseignement, le conseil, le travail social, le droit, les arts créatifs, les ressources humaines, le travail gouvernemental ou le conditionnement physique.

11 : L’inspirateur intuitif

Mots clés: Intuitif, inspirant, perspicace, ouvert d’esprit.

Vous avez toutes les qualités d’un numéro 2 avec les avantages supplémentaires de 11. Cela signifie que vous êtes une personne édifiante qui cherche à aider les autres à améliorer leur vie et à être la meilleure version d’eux-mêmes. Vous êtes attiré par les carrières dans le coaching de vie, la thérapie, le cinéma et la télévision, l’écriture, la guérison, les pratiques ésotériques, les sports, la politique et l’invention.

22 : Le visionnaire pratique

Mots clés: Idéaliste, concentré, visionnaire, imaginatif, pratique, en quête de perfection

Vous avez toutes les qualités d’un numéro 4 avec les avantages supplémentaires de 22. Vous êtes un ~ qui manifeste ~ une personne qui a à la fois l’imagination et la volonté de donner vie à n’importe quelle idée. Vous êtes attiré par les carrières impliquant l’environnementalisme, l’ingénierie, la technologie, l’architecture, la santé, l’innovation et la politique.

