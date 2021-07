Signification du retour de Jupiter, que se passe-t-il lors d’un retour de Jupiter?

Vous avez donc fait vos devoirs d’astrologie et vous savez tout sur votre retour de Saturne, n’est-ce pas ? (ICYDK, votre retour de Saturne se produit environ tous les 27 à 29 ans, lorsque Saturne ~ revient ~ là où il se trouvait dans le zodiaque lorsque vous êtes né.) Eh bien, il est maintenant temps de rencontrer votre Jupiter de retour, parce que oui, vous en avez un aussi — et c’est beaucoup moins stressant !

Jupiter, également connu sous le nom de notre Grand Bénéfice, met 12 (lisez : DOUZE !) ans pour faire le tour du Soleil. Et selon le moment où vous êtes né, une de ces années est très spéciale. Alerte spoiler: vous passez par un retour de Jupiter vers les âges de * roulement de tambour, s’il vous plaît * 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 et 96, lorsque notre planète préférée revient au signe du zodiaque exact et au degré auquel elle était quand tu es né.

Vous n’avez pas mémorisé tous les détails de votre thème astral ? Pas de soucis, bb. Rendez-vous sur un calculateur de retour planétaire gratuit et branchez votre date, heure et lieu de naissance, puis sélectionnez « Jupiter ». Ou si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, recherchez simplement dans quel signe Jupiter était le jour de votre naissance dans cette table des signes de Jupiter, puis faites défiler vers le bas pour voir quand Jupiter sera dans ce même signe ensuite. Par exemple, si vous êtes né en 1995, lorsque Jupiter était en Sagittaire, votre dernier retour de Jupiter a eu lieu en 2018-2019, et votre prochain débutera fin 2030.

Fait astrologique : chaque fois que le « retour » d’une planète est référencé, cela signifie que la planète forme une conjonction (c’est-à-dire qu’elle est très proche) du degré exact de cette planète natale dans votre thème. Conjonctions = nouveaux commencements, temps de renaissance et début d’un nouveau cycle. Alors que les semaines exactes de votre retour de Jupiter seront ~ incroyables ~, la plupart des astrologues considèrent que tout le temps que Jupiter se déplace à travers le signe du zodiaque dans lequel il se trouvait lorsque vous êtes né est percutant et significatif. Cela dure généralement environ un an.

Pourquoi Jupiter est-il si important ?

En tant que planète de l’expansion, de la chance, de l’optimisme, du bonheur, de la prospérité et de la foi, Jupiter nous encourage à croître de façon exponentielle. Jupiter est la première des “planètes sociales” (par opposition aux “planètes personnelles”, alias le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars), et elle nous aide à voir un but plus large à la vie. Cependant, en raison de la tendance de Jupiter à amplifier les choses, cela peut aussi être lié à l’indulgence et à l’excès. Donc, nous aimons Jupiter quand il nous aide à briller, mais nous ne voulons pas sortir des rails et finir par un express fougueux.

Que se passe-t-il pendant mon Jupiter Return ?

Lors de votre retour de Jupiter, vous vous sentirez plus grand que nature alors que votre confiance s’enflammera. Tout est possible maintenant. C’est le moment de viser haut, de prendre des risques et de viser les étoiles. Vous pouvez manifester vos rêves, tant que vous êtes prêt à vous mettre au travail et à vous lancer.

Trouvez votre chance.

C’est vrai. Votre retour de Jupiter est * littéralement * dans l’une des périodes les plus chanceuses de toute votre vie, donc TBH, vous aurez l’impression de continuer à vous retrouver au bon endroit au bon moment. Ces synchronicités vous aideront à ressentir une vraie félicité et un vrai bonheur, car les bonnes nouvelles et les grandes ruptures ont tendance à se mettre en place où que vous alliez. Que ce soit en côtoyant des personnes qui peuvent vous ouvrir des portes ou en acceptant la générosité d’un inconnu, il deviendra clair que vous êtes soutenu par l’univers. C’est le moment idéal pour vous synchroniser avec des mentors, des bienfaiteurs et des personnes qui vous inspirent.

Libérez votre potentiel.

Le travail de Jupiter est de vous apporter “plus, plus, plus!” C’est pourquoi pendant votre Jupiter Return est une période de croissance formidable, matériellement, financièrement, intellectuellement, professionnellement et personnellement. Cette richesse est destinée à vous montrer ce qui compte vraiment. Il est particulièrement important de trouver votre gratitude et d’apprendre à partager ce que vous avez avec les autres. Mais pour ce faire, vous devez d’abord réaliser que vous avez la capacité d’être sans limites.

Partir en voyage.

Votre retour de Jupiter est également un moment où vous vous alignerez sur votre véritable vocation et vos passions, car nos Grands Bienfaits sont liés à la fois au monde matériel et au monde spirituel. Durant ces périodes, nous avons tendance à apprendre de grandes idées qui ouvrent notre perception du monde, parfois à travers les voyages ou la philosophie. Que vous vous envoliez vers de nouveaux horizons dans un avion, dans une voiture ou ~ dans votre esprit ~, vous vous rendrez vite compte qu’il y a tellement plus à voir et à savoir.

Croyez en quelque chose de plus grand.

Surtout, votre retour de Jupiter vous ouvrira probablement les yeux sur une sagesse sur la vie, vous-même et le monde que vous n’aviez jamais réalisée. Vous pouvez devenir inspiré par une foi en quelque chose de plus grand – peut-être même un plan directeur cosmique. Vous retrouverez une confiance renouvelée en vous-même et en ce que vous avez à offrir au monde. Et ça, bb, c’est ce qui te rend si spéciale, belle et rare.

