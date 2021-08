Signification du signe de Neptune en astrologie ; Que représente Neptune ?

Ayez un peu confiance en Neptune ! En astrologie, Neptune est le maître de l’intuition, de l’enchantement, du glamour, de l’art émouvant et de la guérison profonde qui commence lorsque nous nous demandons : « Existe-t-il une autre possibilité ?

Comme Pluton et Uranus, Neptune est l’une des planètes extérieures, ce qui signifie qu’elle se déplace plus lentement et affecte les thèmes plus généraux de nos vies que les planètes intérieures, comme Mercure et Vénus, qui changent de signe plus fréquemment et ont un effet plus important sur notre réalités quotidiennes. Neptune passe environ 14 ans dans chaque signe (avec des baisses occasionnelles plus courtes dans les signes voisins lorsqu’il est rétrograde) et met 160 ans pour parcourir l’ensemble du zodiaque. En 2012, Neptune a emménagé en Poissons et il y restera jusqu’en 2026. C’est la première fois qu’il est en Poissons depuis 1862 !

Le signe dans lequel se trouvait Neptune lorsque vous êtes né brille sur la façon dont vous vous connectez à votre plus haut niveau de créativité et de divinité, ainsi qu’à vos pratiques spirituelles. Et le signe que Neptune est en ce moment affecte votre créativité et votre spiritualité du moment. Considérez-vous comme une lampe, tandis que Neptune est la lumière. Votre signe de Neptune vous aide à comprendre comment la lumière guérit à la fois avec compassion et pardon envers les autres.

Vous ne savez pas quel est votre signe Neptune (ou celui de quelqu’un d’autre) ? Apportez votre anniversaire à une calculatrice de thème astral gratuite, ou vérifiez simplement les années ci-dessous.

Neptune en Bélier

1862-1875, 2025-2039

Votre pratique spirituelle et votre imagination sont actives et axées sur la façon dont vous comprenez l’identité. Sommes-nous des êtres humains ayant une expérience spirituelle, ou des êtres spirituels ayant une expérience humaine ? Neptune entrera dans le Bélier en 2025, nous allons donc poser cette question à notre cœur et apprendre à vivre dans la réponse qui se manifeste dans notre expérience.

Neptune en Taureau

1875-1888, 2039-2052

Vous vous connectez à l’imagination et à la divinité à travers la beauté et le plaisir. Neptune in Taurus vous aide à voir toutes les façons dont l’art, l’esthétique et la narration visuelle aident les gens à se sentir moins seuls et profondément connectés à une puissance supérieure.

Neptune en Gémeaux

1988-1902, 2052-2065

Vos relations avec la divinité et la créativité sont mentales et presque toujours à travers des conversations significatives. Avec Neptune en Gémeaux, vous pouvez répondre à certaines des questions existentielles les plus difficiles de la vie en dialoguant avec les autres et avec l’univers tel que vous le comprenez.

Neptune en Cancer

1902-1915, 2065-2078

Les émotions sont des données avec une âme. Avec Neptune en Cancer, vos émotions vous aident à vous connecter à vos dons et capacités créatifs. C’est aussi un stage qui vous connecte aux pratiques et traditions ancestrales de votre culture d’origine.

Neptune en Lion

1915-1928, 2078-2092

“Charisme” signifiait à l’origine “de l’esprit”. Neptune en Lion vous donne une connexion charismatique à l’esprit qui permet à votre leadership, votre créativité et votre cœur ouvert de guider les autres vers une vie d’amour. Vous êtes ici pour comprendre comment vivre avec plus de courage et moins de peur.

Neptune en Vierge

1928-1942, 2092-2105

L’auteur de The Artist’s Way, Julia Cameron, définit DIEU comme “une bonne direction ordonnée” – et c’est Neptune en Vierge à un T. Ce placement aide à trouver la vérité spirituelle, la créativité et la paix dans la simplicité, la propreté et l’ordre de la Vierge. Vous accéderez à la fois à la guérison. et l’imagination avec des étapes comportementales simples et appliquées.

Neptune en Balance

1942-1956

Les relations sont une sorte de pratique spirituelle, non ? Avec Neptune en Balance, vous trouvez la divinité et des solutions créatives à travers d’autres personnes. Vos compétences en diplomatie, compréhension et négociation pourraient aider les autres à trouver ce dont le monde a désespérément besoin, comme la paix, la miséricorde et la justice.

Neptune en Scorpion

1956-1970

Quelle est la vérité ? Neptune en Scorpion s’intéresse aux dimensions les plus profondes et les plus cachées de l’honnêteté, de la vérité et de l’intimité. Vous voulez révéler la vérité aux autres, nous pouvons également avoir des moments et des relations plus significatifs.

Neptune en Sagittaire

1970-1984

L’espoir est impératif ! Neptune en Sagittaire nous aide à trouver une vision de ce qui est possible afin que nous puissions changer ce qui doit être changé. Votre imagination, votre créativité et votre joie sont transformées par l’éducation, l’apprentissage par l’expérience et les voyages.

Neptune en Capricorne

1984-1998

S’il n’est pas mis à la terre, vous n’en voulez pas ! Neptune en Capricorne vous aide à rester centré, non réactif et réactif via des pratiques spirituelles qui vous permettent, à vous et aux autres, d’avancer vers l’alignement, l’intégrité et la responsabilité. Votre discipline et votre contrôle des impulsions sont un cadeau

Neptune en Verseau

1998-2012

Plus c’est dérangeant, mieux c’est ! Avec Neptune en Verseau, vous savez que c’est généralement un petit groupe de penseurs scandaleux qui ont une meilleure idée qui bouleverse le statu quo. La spiritualité et la créativité aident vos idéaux à rester clairs et instructifs pour une application rapide.

Neptune en Poissons

2012-2026

La paix peut-elle prévaloir ? Avec votre aide, c’est possible. Vous avez un objectif sur des thèmes spirituels universels comme le pardon, la miséricorde, la responsabilité et l’amour d’une manière qui aide les autres à progresser et à guérir de manière miraculeuse.

