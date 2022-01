Signification du titre de Camilla : pourquoi l’honneur du nouvel an de la reine pour Camilla est si important | Royale | Des nouvelles

Chaque année, de nombreux honneurs sont décernés par la reine pour marquer le Nouvel An, et il semble que cette année un membre de la famille royale ait également bénéficié d’un nouveau titre. La reine a fait de sa belle-fille, Camilla, duchesse de Cornouailles, une dame royale de l’Ordre très noble de la Jarretière. Voici ce que signifie ce nouvel honneur et pourquoi il est si important pour Camilla.

Quel est le nouvel honneur de Camilla de la part de la reine ?

Camilla a été nommée Dame Royale de l’Ordre le plus noble de la Jarretière, une élévation à l’ordre de chevalerie le plus prestigieux du pays.

L’honneur a été accordé à Camilla par la reine en reconnaissance de sa contribution à la monarchie.

La nomination des Chevaliers royaux et des Dames de l’Ordre de la Jarretière reconnaît ceux qui ont personnellement servi la Reine.

L’honneur remonte à l’époque du roi Édouard III, qui s’est inspiré des contes du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table ronde.

Edward a mis en place son Ordre de la Jarretière, composé de son groupe de chevaliers honorables.

La tradition a duré des siècles et l’Ordre de la jarretière de la Reine comprend certains membres de la famille royale.

En plus de la reine, du prince Charles et d’autres membres de la famille royale, l’Ordre de la Jarretière est composé de 24 chevaliers et dames de compagnie qui occupent le poste jusqu’à leur mort.

Pourquoi le nouveau titre de Camilla est-il important ?

La relation de Camilla avec le prince Charles n’a pas toujours été populaire auprès du public après la rupture du mariage de Charles avec la princesse Diana dans les années 1990.

Mais après le mariage de Charles et Camilla en 2005, la duchesse de Cornouailles a travaillé pour établir son propre rôle au sein de la famille royale.

En tant que travailleuse royale, Camilla a étendu son parrainage à plusieurs associations caritatives dans des domaines allant de l’ostéoporose, au soutien des victimes de violence domestique et au bien-être animal.

Plusieurs membres de la famille royale ont été honorés par la reine.

Cependant, la nomination de Camilla à l’Ordre de la Jarretière est particulièrement unique car, contrairement à Camilla, la plupart des membres de la famille royale avec l’honneur sont actuellement nés dans la famille royale.

Les dames royales de l’ordre de la jarretière comprennent la fille de la reine, la princesse Anne, et la cousine bien-aimée de la reine, la princesse Alexandra.

Les chevaliers royaux de la Jarretière comprennent le duc de Kent, le duc de Gloucester, le prince Andrew, le prince Edward et le prince William.