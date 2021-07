Signification et horoscopes de l’astrologie de la saison 2021 du Lion par signe du zodiaque

Votre été a peut-être démarré lentement, mais la fête est sur le point de commencer ! Au 22 juillet, le Soleil entre dans son signe préféré, le Lion, marquant le premier jour de Léo saison 2021 et vous aider à vivre l’été Hot Girl de vos rêves ! Les signes de feu Bélier, Lion et Sagittaire prospèrent le plus en ce moment, tandis que les signes fixes Taureau, Scorpion et Verseau sont confrontés à quelques défis.

Lorsque le Soleil traverse le Lion, vous ressentez un sentiment de soi plus fort. Vous êtes assuré de vos propres convictions, et vous êtes poussé à faire tout ce que vous voulez faire de votre vie ! .C’est aussi une période créative, donc si vous êtes un artiste / chanteur / danseur / meme- maker / quoi que ce soit, vous pourriez être en train de réaliser certains de vos plus grands travaux. Vous vous sentez simplement plus comme vous.

La saison du Lion est toujours une période brillante et mémorable, car le Soleil est à son plus fort dans ce signe. Tout le monde sait que Leo doit toujours être la star de la série, mais si vous ne faites pas attention, vous pourriez plonger dans un comportement de Lion pas si gentil et devenir juste un peu égoïste ou jaloux. N’oubliez pas qu’il y a de la place pour que tout le monde réussisse et s’épanouisse cette saison Léo !

Leo est un drame. Leo a du flair. Leo veut jeter des paillettes sur tout et transformer la banalité quotidienne en la chose la plus fabuleuse qui soit ! Pour le mois prochain, vous prenez le signe des vibrations du lion et donnez un éclat majeur à votre vie ! Bon été !

Lisez vos horoscopes Soleil / Levant pour la saison Lion 2021 ci-dessous :

bélier

L’amour est dans l’air! La zone de romance, de sexe et de plaisir de votre graphique est éclairée par les vibrations enflammées de la saison des Lions. Vous vous sentez plus chanceux que jamais en ce moment quand il s’agit, eh bien, d’avoir de la chance ! Vous avez un mois bien rempli devant vous. Amusez-vous bien, bb – ne soyez pas trop téméraire !

Taureau

La vie à la maison est votre priorité absolue en ce moment. Ranger! Redécorez-vous ! Connectez-vous avec votre famille! La saison des Lions vous demande de faire une petite sieste de chat en ce moment et d’entrer en contact avec vos racines, alors asseyez-vous et détendez-vous !

Gémeaux

Vous vous sentez plus bavard que jamais en cette saison Lion ! Votre don inné de bavardage est amplifié ce mois-ci, et que vous soyez avec de vieux amis ou de nouvelles relations, tous les yeux sont rivés sur vous ! Flirter! Raconte des blagues! Parlez-en ! Si tu as quelque chose à dire, dis-le – les gens veulent entendre ta voix, Gem !

Cancer

Maintenant que la saison du Cancer est terminée, vous vous installez dans votre routine quotidienne et vous reprenez le travail. Le mois prochain est assez chargé, mais avec tout ce travail, il y a de l’argent supplémentaire ! Essayez d’économiser quand vous le pouvez, car même si vous gagnez plus d’argent maintenant, vous êtes également plus susceptible de dépenser trop d’argent.

Leo

Bon anniversaire! Vous êtes toujours la star de la série dans votre esprit, mais les projecteurs sont braqués sur vous pour de vrai en ce moment. Qui ou que voulez-vous inclure dans votre vie ? Comment pouvez-vous y parvenir ? S’il y a des relations, des emplois ou des projets importants que vous souhaitez démarrer, c’est le moment, Léo !

Vierge

Vous stressez, stressez et stressez à propos de votre utilité pour les autres. Vous aimez prendre soin d’eux. Cependant, vous en prenez souvent mieux soin que vous-même et finissez par vous épuiser. Concentrez-vous sur vous. Prendre soin de toi. Nettoyez, trouvez une meilleure routine de soins personnels et corrigez votre horaire de sommeil ! Tout le monde peut supporter d’être seul sans ton aide, je te le promets.

Balance

Le mois prochain est l’une des périodes les plus sociales de l’année pour vous ! Vous vous sentez plus populaire que jamais, non seulement parce que votre équipe vous frappe constamment, mais parce que partout où vous allez, de nouveaux visages essaient de se connecter. Votre vie sociale s’emballe – profitez-en !

Scorpion

Vous atteignez, Scorpion, un moment critique de votre évolution, notamment en ce qui concerne le travail. Vous êtes vraiment à l’honneur ce mois-ci et votre patron vous surveille de très près. Il y a du travail à faire, alors allez-y ! Votre performance a des récompenses (ou des conséquences !) à long terme. Donc, si vous réussissez bien, un bonus ou une promotion est probable.

Sagittaire

Vous êtes fier de votre équilibre et ce mois-ci est là pour vous aider à devenir une personne encore plus équilibrée. Que ce soit par le biais de voyages, d’un cours ou simplement d’un nouvel intérêt que vous découvrez, vous en apprenez des tonnes et vous grandissez encore plus ce mois-ci, Sagittaire !

Capricorne

L’engagement est très important pour vous, Cap. Ce mois-ci, vous vous concentrez sur vos relations les plus étroites et les plus solides et apprenez à les rendre encore plus sûres. L’ambiance super émotionnelle et érotique est parfaite pour devenir intime avec quelqu’un de spécial. Sachez simplement que si vous vous amusez avec une aventure, vous allez probablement ressentir des sentiments !

Verseau

Saison Lion = saison des menottes pour votre signe Verseau, donc votre vie amoureuse prend le dessus ce mois-ci ! Toutes vos relations, y compris les relations platoniciennes, sont votre principal objectif. Vous renforcez vos liens, créez de nouvelles relations et vivez avec votre copain, votre meilleure amie ou les deux !

Poissons

Les vibrations Lion peuvent être très égocentriques, comme nous le savons tous. Mais tu sais quoi, Poissons ? Posséder! Cette saison, vous vous concentrez sur vous-même et votre santé – physique et mentale. Commencez à adopter des comportements plus sains et plus productifs, améliorez votre jeu d’autosoins et vous serez surpris des avantages à long terme qui vous seront offerts.

Jake Register Jake Register (mieux connu sous son pseudo Instagram, @jakesastrology) est une Balance et l’auteur des Sexoscopes hebdomadaires de Cosmopolitan.

