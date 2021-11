« Signing of the season » – Un expert conseille à l’homme du palais d’atteindre le sommet

Le spécialiste Danny Murphy estime qu’une star de Crystal Palace a le potentiel pour devenir une habituée d’un club des « Big Six ».

Les Eagles ont surmonté un début chancelant pour émerger dans une forme décente. Ils ont battu Tottenham 3-0 et tenu Arsenal à un match nul 2-2 ces dernières semaines.

On peut dire que leur performance la plus impressionnante à ce jour est survenue lors de la victoire 2-0 de samedi sur Man City. L’équipe de Patrick Vieira a pris l’avantage à la sixième minute grâce à Wilfried Zaha. Il a battu Ederson du pied gauche après une erreur du défenseur de City Aymeric Laporte.

L’arrière central a ensuite vu rouge pour un défi sur Zaha, donnant à Palace la chance de voir la victoire.

Loanee Conor Gallagher a doublé son avance en seconde période. Il s’est glissé dans la surface avant d’envoyer une première frappe hors du poteau.

City à 10 n’a eu aucune réponse, offrant à Palace sa deuxième victoire de la campagne. Ils ont maintenant ramassé 12 points en 10 matches.

Réagissant à la performance, Murphy a fait l’éloge d’un joueur en particulier. « Je pense que Conor Gallagher pourrait s’avérer être la signature de la saison », a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Je sais qu’il est prêté, il est donc en sécurité pour les fans de Palace maintenant, mais cela ne me surprendrait pas si nous le voyions dans un maillot de Chelsea la saison prochaine.

«Tuchel aime ce type de joueur, il le surveillera. Il peut marquer un but. Vous avez Jorginho, Kante et Kovacic – aucun d’eux n’est si jeune. Ce sont les trois milieux de terrain et aucun d’entre eux ne peut faire ça.

« Loftus-Cheek joue un peu, mais Gallagher, ayant la saison de sa vie, s’il marque encore cinq, six buts – atteint dix buts au milieu de terrain de Crystal Palace – il retourne à Chelsea plein de haricots. »

Vieira a récemment été interrogé sur la possibilité d’atterrir définitivement Gallagher. Le Français a dit: « C’est vraiment trop tôt pour parler de ce genre de décisions.

« Nous sommes vraiment heureux qu’il ait décidé de venir dans notre club de football. Et je pense que nous avions les outils pour l’attirer dans notre club de football et je pense qu’il a pris la bonne décision.

« Que se passera-t-il dans le futur, je pense que nous devons attendre quelques mois pour en parler. »

Palace ravive l’intérêt pour l’attaquant cible

Pendant ce temps, les Eagles semblent prêts à reprendre leur poursuite d’un attaquant en janvier, selon un journaliste.

Alan Nixon de The Sun affirme qu’ils sont intéressés par Daryl Dike d’Orlando City. L’international américain a inscrit 18 buts en 39 matches la saison dernière.

Palace serait ouvert à un accord en janvier, mais « seulement si le prix est correct ».

Cela pourrait mettre en place une course au transfert comme West Brom surveille également la situation du jeune de 21 ans.

