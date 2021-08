Sigrid annonce la plus grande tournée jamais réalisée au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe

Sigrid a annoncé les détails de sa plus grande tournée au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe. L’artiste norvégien devrait se produire au Reading & Leeds Festival ce week-end (27-29 août) et jouera un spectacle d’échauffement à Lafayette de Londres ce soir 26 août.

Après avoir sorti son dernier single “Burning Bridges” hier (25 août), Sigrid a maintenant confirmé les détails de ses plans de tournée au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe pour 2022.

Sigrid jouera trois dates au Royaume-Uni en mars – dont un concert à la SSE Arena Wembley à Londres – avant de se rendre dans la capitale irlandaise, Dublin, pour un spectacle le 18 mars. La chanteuse jouera ensuite un certain nombre de concerts en Europe. fin mai et en juin, se terminant par un rendez-vous à La Cigale à Paris le 13 juin.

S’adressant à NME dans une récente interview, Sigrid a déclaré se sentir “le plus à l’aise quand je suis sur scène”.

“C’est la partie de mon travail où il y a une partie de moi-même qui ressort quand je joue en live – c’est mon super pouvoir”, a-t-elle ajouté. “Je me sens chanceux d’avoir cette chose où je sais que je suis vraiment bon dans ce domaine.”

Depuis son arrivée sur la scène mondiale en 2017 avec “Don’t Kill My Vibe”, le joueur de 24 ans a fait le tour du monde, a amassé plus de 1,2 milliard de streams et vendu 1 million d’unités d’album, posant les bases d’une nouvelle musique très attendue. . “Mirror” a été écrit pour les machines à sous du festival en début de soirée qui sont devenues la scène définitive de Sigrid, et les milliers de fans qui “sentiront la basse dans leur poitrine”, déclare Sigrid, ajoutant: “Je rentre en studio et je sais que je veux faire un grand refrain ! « Mirror est un morceau évocateur de la carte de visite de Sigrid qui consiste à zoomer sur le personnel tout en parlant à l’universel : « J’aime qui je vois, me regarde dans le miroir.

Sigrid joue les dates suivantes au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe en 2022 :

13 mars – Manchester O2 Apollo, Manchester

14 mars – Usher Hall, Édimbourg

16 mars – SSE Arena Wembley, Londres

18 mars – 3Arena, Dublin

30 mai – Razzmatazz, Barcelone, Espagne

31 mai – Les Docks, Lausanne, Suisse.

1er juin – Fabrique, Milan, Italie

3 juin – Arena, Vienne, Autriche

5 juin – Roxy, Prague, République tchèque

7 juin – Huxley’s, Berlin, Allemagne

9 juin – Carlswerk Victoria, Cologne, Allemagne

13 juin – La Cigale, Paris, France.

Acheter ou diffuser « Burning Bridges »