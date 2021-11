Sigrid enregistre la version de vacances de son single bien-aimé « Home To You »

Sigrid a partagé une version festive de sa chanson bien-aimée, « Home To You (This Christmas) ». L’original – une ode à sa ville natale et à sa famille – s’est hissé au deuxième rang des charts iTunes UK après avoir fait la bande-son des temps forts des Jeux olympiques de 2021 de la BBC.

« ‘Home To You (Christmas)’ a toujours eu un esprit de Noël depuis que nous l’avons écrit. Il s’agit de ma ville natale et de la maison dans laquelle j’ai grandi avec ma famille. J’y retourne toujours pour Noël, donc c’était naturel de faire une version de Noël. J’espère que cela donnera une ambiance chaleureuse quand il fera plus sombre dehors », dit Sigrid.

La pop star norvégienne a également donné une performance époustouflante de « Home To You » lors de l’événement télévisé de collecte de fonds de Stand Up to Cancer. Elle a également joué dans une Wembley Arena bondée avec d’autres artistes et amis, dont Griff, Sam Fender, et AJ Tracey couvrant « Times Like These » pour Out Out Live de BBC Radio 1. De plus, elle a interprété les nouveaux favoris « Burning Bridges » et « Mirror ».

Il a fallu tout un voyage à Sigrid pour arriver à son deuxième album. L’année dernière, alors que Sigrid était à Los Angeles pour travailler sur les chansons qui deviendraient la suite de Sucker Punch de 2019, elle a soudainement dû rentrer chez elle en Norvège en raison de la pandémie mondiale. Pendant son vol, elle s’est rendu compte qu’elle avait la genèse de « Miroir, » le single kaléidoscopique qui est maintenant disponible via Island Records.

Depuis son arrivée sur la scène mondiale en 2017 avec « Don’t Kill My Vibe », le joueur de 24 ans a fait le tour du monde, a amassé plus de 1,2 milliard de streams et vendu 1 million d’unités d’album, posant les bases d’une nouvelle musique très attendue. .

« Mirror » a été écrit pour les créneaux du festival en début de soirée qui sont devenus la scène définitive de Sigrid, et les milliers de fans qui « sentiront la basse dans leur poitrine », a déclaré Sigrid, ajoutant: « Je rentre en studio et je sais que je veux faire un grand refrain ! « Mirror est un morceau évocateur de la carte de visite de Sigrid qui consiste à zoomer sur le personnel tout en parlant à l’universel : « J’aime qui je vois, me regarde dans le miroir.

