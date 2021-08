Sigrid lance un single ‘Burning Bridges’ prêt pour le dancefloor

Sigrid ne peut pas être arrêté. Après avoir récemment enregistré la bande originale du montage de clôture des Jeux olympiques de la BBC avec sa superbe ballade “Home To You”, qui s’est hissée au deuxième rang des charts iTunes alors que le Royaume-Uni accueillait ses champions chez eux, le retour triomphal de Sigrid sur la scène mondiale se poursuit avec la sortie de “Burning Des ponts.” La piste galopante a été créée en tant que record le plus chaud de Charlie XCX.

La nouvelle arrive à un moment excitant pour Sigrid, qui se prépare pour un concert au Lafayette de Londres demain, pour ce qui sera sûrement un show intimiste avant de passer sur la scène principale du Festival de lecture et de Leeds. L’auteur-compositeur-interprète norvégienne de 24 ans annonce également sa plus grande tournée au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe pour le printemps 2022, jouant devant plus de 12 000 fans à la Wembley Arena le 16 mars, et revenant pour son deuxième spectacle à la 3 Arena de Dublin le 18 Mars

Il a fallu tout un voyage à Sigrid pour arriver à son deuxième album. L’année dernière, alors que Sigrid était à Los Angeles pour travailler sur les chansons qui deviendraient la suite de Sucker Punch de 2019, elle a soudainement dû rentrer chez elle en Norvège en raison de la pandémie mondiale. Pendant son vol, elle s’est rendu compte qu’elle avait la genèse de “Miroir,” le single kaléidoscopique qui est maintenant disponible via Island Records.

Depuis son arrivée sur la scène mondiale en 2017 avec “Don’t Kill My Vibe”, le joueur de 24 ans a fait le tour du monde, a amassé plus de 1,2 milliard de streams et vendu 1 million d’unités d’album, posant les bases d’une nouvelle musique très attendue. . “Mirror” a été écrit pour les machines à sous du festival en début de soirée qui sont devenues la scène définitive de Sigrid, et les milliers de fans qui “sentiront la basse dans leur poitrine”, déclare Sigrid, ajoutant: “Je rentre en studio et je sais que je veux faire un grand refrain ! « Mirror est un morceau évocateur de la carte de visite de Sigrid qui consiste à zoomer sur le personnel tout en parlant à l’universel : « J’aime qui je vois, me regarde dans le miroir.

“Mirror” a été terminé au Danemark, après avoir commencé la chanson avec sa collaboratrice de longue date Emily Warren, aux côtés d’auteurs-compositeurs qui se sont retrouvés dans une position similaire à celle de Sigrid, revenant de Los Angeles en Scandinavie au début de la pandémie. L’auteur-compositeur vétéran Caroline Ailin (Dua Lipa, Julia Michaels) et le producteur Sly (Jonas Brothers, Dua Lipa) ont travaillé avec Sigrid pour terminer la chanson, qui a commencé, comme toutes les chansons de Sigrid, au piano. Avec la sortie de « Burning Bridges »,

Le prochain album très attendu de Sigrid s’annonce comme son meilleur travail à ce jour.

