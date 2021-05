Sigrid revient avec un tout nouveau single et vidéo, ‘Mirror’

L’année dernière, alors que Sigrid était à Los Angeles en train de travailler sur les chansons qui deviendraient la suite de 2019 Sucker Punch, elle a soudainement dû rentrer chez elle en Norvège en raison de la pandémie mondiale. Lors de son vol, elle a réalisé qu’elle avait la genèse de «Mirror», le nouveau single kaléidoscopique qui sort aujourd’hui sur Island Records.

Depuis son arrivée sur la scène mondiale en 2017 avec «Don’t Kill My Vibe», le joueur de 24 ans a parcouru le monde, amassé plus de 1,2 milliard de streams et vendu 1 million d’unités d’albums, jetant les bases d’une nouvelle musique très attendue. «Mirror» a été écrit pour les machines à sous de festival en début de soirée qui sont devenues la scène définitive de Sigrid, et les milliers de fans qui «sentiront la basse dans leur poitrine», dit Sigrid, ajoutant: «Je rentre en studio et je sais que je veux grand chœur! «Mirror est une piste évocatrice de la carte de visite de Sigrid qui consiste à zoomer sur le personnel tout en parlant à l’universel:« J’aime qui je vois, me regarde dans le miroir. »

«Mirror» a été terminé au Danemark – après avoir commencé la chanson avec sa collaboratrice de longue date Emily Warren – aux côtés d’auteurs-compositeurs qui se sont retrouvés dans une position similaire à Sigrid, revenant de Los Angeles en Scandinavie au début de la pandémie. L’auteure-compositrice vétéran Caroline Ailin (Dua Lipa, Julia Michaels) et la productrice Sly (Frères Jonas, Dua Lipa) a travaillé avec Sigrid pour terminer la chanson, qui a commencé, comme toutes les chansons de Sigrid, au piano.

«Je ne suis pas un artiste sans être en studio, en train d’écrire, et je ne suis pas un écrivain sans être sur scène». Le studio a toujours été l’espace sûr de la pop star, mais la pandémie a rendu le studio symbolique et la scène est devenue un objectif souhaité: revenir vers ses fans, présenter son nouveau travail, «Mirror».

La vidéo de «Mirror» est une collaboration avec la réalisatrice Femke Huurdeman et représente l’amour de soi à la suite d’une relation. Selon les propres mots de Sigrid: «Nous voulions explorer à quel point cela peut être conflictuel d’avoir différentes facettes de vous-même en compétition les unes contre les autres et ne pas travailler ensemble. Et comme je ne peux pas rester immobile en chantant, il y a beaucoup de danse, de course, de conduite ― vous pouvez dire que j’ai passé un bon moment sur le tournage :).

Achetez ou diffusez “Mirror”.