Sigrid taquine l’arrivée d’un nouveau morceau, il fait noir

Sigrid a partagé une vidéo de fin d’année qui taquine l’arrivée d’un nouveau morceau intitulé « It Gets Dark ». La pop star norvégienne a pris Instagram hier (30 décembre) pour réfléchir à un 2021 qui, selon elle, consistait en « de très bons moments », partageant une collection de séquences des 12 derniers mois.

« Bonjour, c’est encore moi », a commencé le texte intégré à la séquence. « Une autre année s’est écoulée. Et il y a eu de très bons moments.

« Nous avons sorti de la nouvelle musique », a poursuivi Sigrid, faisant référence à ses récents singles « Mirror » et « Ponts en feu », qui devraient tous deux apparaître dans la suite de son premier album de 2019, Sucker Punch. « Et nous avons fait des spectacles incroyables. Merci pour tout les gars.

Le chanteur a alors promis : « Mais l’année prochaine sera encore meilleure. Nous avons des choses très spéciales à venir. Rendez-vous en 2022.

Le métrage est accompagné d’une nouvelle piste qui, selon la légende de la vidéo, semble s’intituler « It Gets Dark ».

S’adressant à NME à propos de son prochain chapitre, la chanteuse a expliqué: « Je suis un grand fan de musique rock et je pense que vous pouvez l’entendre dans la nouvelle musique que je fais aussi. Vous reverrez certainement cette énergie en direct de ma part, je l’ai ratée.

En octobre, Sigrid a révélé qu’elle avait été en studio avec Oli Sykes et Jordan Fish de Bring Me The Horizon. « Attendez juste d’entendre ce que nous avons écrit », a-t-elle taquiné, ajoutant le hashtag #Rocktober.

Plus tôt cette semaine, Sigrid et Griff ont annoncé une future collaboration ensemble, affirmant qu’ils étaient très désireux de travailler ensemble.

Sigrid est sur le point de se lancer dans sa plus grande tournée au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe l’année prochaine, qui comprend une performance à la Wembley Arena. Vous pouvez voir le programme complet Royaume-Uni/Irlande ci-dessous.

Sigrid joue les dates suivantes :

13 mars – Manchester O2 Apollo, Manchester

14 mars – Usher Hall, Édimbourg

16 mars – SSE Arena Wembley, Londres

18 mars – 3Arena, Dublin.

