SII acquiert 50% du capital de la société de conditionnement pharmaceutique Schott Kaisha

Le fabricant de vaccins Serum Institute of India (SII) a acquis une participation de 50% dans la société d’emballage pharmaceutique Schott Kaisha pour un montant non divulgué. SII a acquis la participation des anciens copropriétaires Kairus Dadachanji et Shapoor Mistry. Il sera désormais le partenaire de la coentreprise de Schott.

Schott AG est une entreprise allemande de verrerie spécialisée qui fabrique des flacons, des seringues, des ampoules et des cartouches. SII est un client de longue date des produits Schott qui sont généralement utilisés pour stocker des vaccins, dont Covishield.

Le PDG de SII, Adar Poonawalla, a déclaré : « Même le meilleur médicament ne peut pas atteindre le patient sans le bon emballage. La sécurisation de cette chaîne d’approvisionnement est d’une importance stratégique. Schott est le partenaire idéal pour nous en raison de son expertise et de son réseau mondial. Avec cette acquisition, SII a déclaré qu’il sécuriserait son approvisionnement en emballages pharmaceutiques dans un contexte de demande mondiale croissante.

Dans une déclaration conjointe publiée par SII et Schott, les partenaires ont déclaré qu’ils s’étaient engagés à investir davantage dans la JV. Eric L’Heureux, directeur général de Schott, a déclaré qu’ils avaient investi 600 crores au cours des trois dernières années pour mettre en place deux nouvelles usines à Umarsadi, Gujarat, et Baddi, Himachal Pradesh. Schott a déjà livré des flacons pour plus de deux milliards de doses de vaccins en 2021.

Le PDG de Schott, Frank Heinricht, a déclaré que, alors que l’Inde établissait progressivement sa position de plaque tournante pharmaceutique mondiale, la société renforçait son empreinte dans la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique indienne. Schott AG, propriété de la Fondation Carl Zeiss, avait réalisé un chiffre d’affaires de 2,24 milliards d’euros en 2020.

