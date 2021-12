SII demande aux autorités indiennes une autorisation complète de mise sur le marché de Covishield

SII s’était associé au développeur de Covishield, AstraZeneca, pour la fourniture du vaccin au gouvernement indien, qui avait accordé en janvier de cette année une autorisation d’utilisation d’urgence dans le pays.

Le PDG du Serum Institute of India (SII), Adar Poonawala, a déclaré vendredi que la major des vaccins avait demandé aux autorités indiennes une autorisation de mise sur le marché complète de Covishield, affirmant que les approvisionnements en vaccin COVID-19 avaient dépassé 125 crores de doses.

SII s’était associé au développeur de Covishield, AstraZeneca, pour la fourniture du vaccin au gouvernement indien, qui avait accordé en janvier de cette année une autorisation d’utilisation d’urgence dans le pays.

« Les approvisionnements du vaccin COVISHIELD en Inde, ont dépassé 1,25 milliard de doses. Le gouvernement indien dispose désormais de suffisamment de données pour obtenir une autorisation de mise sur le marché complète, et donc @SerumInstIndia a demandé cette autorisation au @CDSCO_INDIA_INF (DCGI) et au @MoHFW_INDIA », a déclaré Poonawala dans un tweet marquant la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) et Ministère de la Santé et du Bien-être familial.

Covishield, avec le Covaxin de Bharat Biotech, ont été les deux premiers vaccins approuvés par le Drugs Controller General of India (DCGI) en janvier de cette année, dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence contre la pandémie.

Déjà aux États-Unis, le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech a reçu l’approbation complète de l’USFDA pour une utilisation chez les personnes de 16 ans et plus, passant d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) antérieure.

L’EUA est accordée par les autorités lors d’urgences de santé publique pour fournir un accès aux produits médicaux après avoir déterminé que les avantages connus et potentiels d’un produit, lorsqu’il est utilisé pour prévenir, diagnostiquer ou traiter la maladie, l’emportent sur les risques connus et potentiels du produit.

En cas d’autorisation de mise sur le marché complète, les vaccins doivent être soumis au processus réglementaire standard d’examen de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des produits médicaux.

En octobre de cette année, le SII basé à Pune avait soumis le rapport final de l’étude clinique de phase 2/3 de l’Inde avec sa demande d’octroi d’une autorisation de mise sur le marché régulière pour Covishield.

La société avait également soumis les résultats de l’étude clinique de phase 3 de 24 244 sujets du Royaume-Uni, du Brésil et d’Afrique du Sud le 8 juin 2021 au CDSCO. De plus, les résultats de l’étude clinique de phase 3 de 32 379 sujets des États-Unis, du Chili et du Pérou ont été soumis le 9 juillet.

Plus tôt cette semaine, le vaccin COVID-19 de SII Coovovax, le jab Corbevax de Biological E et la pilule anti-COVID Molnupiravir ont obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence en Inde.

Avant cela, six vaccins COVID-19 – le Covishield de SII, le Covaxin de Bharat Biotech, le ZyCoV-D de Zydus Cadila, le Sputnik V de la Russie et les produits américains Moderna et Johnson and Johnson – avaient déjà reçu l’EUA du régulateur indien des médicaments.

