SII emprunte de l’argent aux banques pour augmenter la production de Covishield

Pour augmenter la production de son vaccin Covishield, le Serum Institute of India (SII) avait emprunté de l’argent aux banques au lieu d’attendre l’arrivée de l’aide du gouvernement.

L’entreprise a supposé que le financement du gouvernement les atteindrait très bientôt, probablement d’ici cette semaine.

Covishield a été développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, et fabriqué par le SII basé à Pune.

Pour stimuler la production de vaccins en Inde à la suite de l’énorme augmentation du nombre de cas de Covid-19, le gouvernement a annoncé lundi qu’il avait donné son approbation de principe au crédit aux fabricants de vaccins, à SII et à Bharat Biotech, basé à Hyderabad. Le ministère des Finances de l’Union a approuvé une sanction de Rs 3 000 crore de crédit pour SII et Rs 1 500 crore à Bharat Biotech.

Le crédit sera décaissé au plus tôt.

Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India, avait précédemment suggéré que la société aurait besoin d’environ Rs 3 000 crore pour augmenter la production de vaccins Covid-19.

SII, une société indienne de biotechnologie et de produits pharmaceutiques, a annoncé mercredi que Covishield serait vendu à Rs 400 par dose au gouvernement de l’État et à Rs 600 aux hôpitaux privés. Ils ont publié la déclaration après que le gouvernement ait autorisé la vaccination de toutes les personnes de plus de 18 ans à partir du 1er mai.

La décision a été annoncée à la suite d’une réunion du Premier ministre Narendra Modi avec des sociétés pharmaceutiques, des médecins, des ministres en charge de la santé, des médicaments et des fonctionnaires couvrant plusieurs ministères nodaux.

Poonawalla a salué l’annonce du gouvernement d’accélérer la campagne de vaccination en Inde.

«Les directives prometteuses aideront à intensifier la production de vaccins et permettront aux gouvernements des États, aux hôpitaux privés et aux centres de vaccination de se procurer directement des vaccins», a-t-il déclaré.

Le SII a également déclaré qu’au cours des deux prochains mois, il s’attaquerait à la capacité limitée en augmentant la production de vaccins. »À l’avenir, 50 pour cent de nos capacités seront servis au programme de vaccination du gouvernement indien, et les 50 pour cent restants de la capacité sera pour les gouvernements des États et les hôpitaux privés », a déclaré la société.

La société a également déclaré que compte tenu des prix mondiaux des vaccins qui coûtent de 750 à 1500 roupies par dose, elle veillait à ce que les vaccins soient abordables en Inde par rapport à tous les autres vaccins dans le monde.

«De plus, en raison de la complexité et de l’urgence de la situation, il est difficile de fournir indépendamment à chaque entité corporative. Nous exhortons toutes les entreprises et les particuliers à accéder aux vaccins par le biais de la machinerie facilitée par l’État et des systèmes de santé privés », a déclaré la société.

Après quatre à cinq mois, les vaccins seront mis à disposition dans la vente au détail et en libre-échange.