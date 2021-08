Siia Cosmetics et James Kaliardos apportent du maquillage de luxe à l’offre de beauté – WWD

in

Une nouvelle marque de cosmétiques vise des marchés inexploités et des canaux inexploités.

Siia Cosmetics, qui a lancé la vente directe aux consommateurs plus tôt cet été, a l’ambition d’introduire des cosmétiques de couleur de prestige dans les magasins de produits de beauté indépendants, un canal souvent négligé par la beauté de prestige.

Les offres initiales de la marque vont d’un rouge à lèvres, un mascara, des crayons à sourcils, des eye-liners, des correcteurs, des bâtons de contour, des brillants à lèvres, des apprêts et des sprays fixants. Les prix varient de 16 $ à 28 $. Les ventes devraient atteindre 7 millions de dollars en gros au cours de sa première année sur le marché et plus de 30 millions de dollars au cours des trois premières.

Les cofondateurs de la marque sont tombés sur l’espace blanc en fabriquant des perruques et des extensions de cheveux. “C’est en fait un marché de plusieurs millions de dollars qui n’est pas pensé par ou à l’esprit pour la plupart de l’industrie de la beauté”, a déclaré Megan Rein, cofondatrice. “C’est le segment avec la base de consommateurs la plus dépensière dans le monde des soins personnels et de la beauté, c’est donc un marché extrêmement important d’un point de vue commercial.”

La gamme, qui est formulée avec des ingrédients de soin de la peau tels que les huiles de jojoba et de tournesol, connaîtra des extensions de catégorie à venir. «Notre prochaine étape sera d’ajouter de la poudre, des produits cosmétiques aux poudres fixatrices, des ombres à paupières, des fards à joues, de la poudre et des surligneurs. Mais puisque nous avons nos routes de production en Corée du Sud, les soins de la peau sont une chose énorme à apporter », a déclaré Rein.

Rein a précisé que, bien qu’elle se concentre désormais sur les magasins de produits de beauté, la marque n’a pas exclu de futurs canaux ou moyens de distribution de ses produits. “Notre mission est d’apporter des produits cosmétiques de luxe de la plus haute qualité au plus grand nombre de personnes possible”, a-t-elle déclaré. « Donc, chaque chaîne est ouverte et c’est quelque chose qui nous intéresse. »

Compte tenu de l’objectif de la société d’atteindre un large éventail de consommateurs, elle a également fait appel au maquilleur de célébrités et cofondateur de Visionnaire, James Kaliardos, en tant qu’ambassadeur de la marque.

“La marque est globale en ce sens que son objectif est d’atteindre les femmes et de leur offrir des produits de haute qualité dans des endroits qui n’ont pas toujours de produits de luxe”, a déclaré Kaliardos. “Ces magasins de beauté à travers le pays sont également souvent détenus de manière indépendante par des femmes.”

La clientèle de la chaîne, cependant, signifiait que les produits avaient une barre haute à atteindre. “Beaucoup de gens qui vont dans ces magasins sont des professionnels, ils sont donc exigeants et sauront ce que le produit offrira, s’il est bon et pourquoi il fonctionne, et veulent également être inspirés de manière créative”, a déclaré Kaliardos.

Au-delà du défi créatif, Kaliardos a déclaré qu’avoir plus à dire dans la direction de la marque l’avait attiré vers la collaboration. “Je voulais approfondir non seulement la création d’images, mais aussi aider une marque à se développer”, a déclaré Kaliardos. « Nous sommes une petite équipe et nous concevons une narration en boucle plutôt que d’être impliqué dans une petite partie de l’histoire. »

