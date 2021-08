Sikha Mitra, ancienne veuve du chef du Congrès du Bengale, rejoint TMC aujourd’hui ; dit “je n’ai jamais rejoint un autre parti”

in

Sikha Mitra, ancienne députée du Bengale occidental et veuve de l’ancien président du Congrès de l’État, Somen Mitra, rejoindra le parti de Mamata Banerjee dimanche. L’ancienne députée avait démissionné de son siège de Chowringhee en 2014, invoquant des différences croissantes avec le TMC.

S’adressant à l’ANI samedi, Mitra a déclaré qu’elle n’avait jamais quitté officiellement le TMC. « Je rejoindrai TMC demain. J’ai décidé de rejoindre à nouveau le parti parce que mon expérience dit que vous ne pouvez pas faire de grandes choses pour le bien-être du peuple sans une plate-forme politique », a-t-elle déclaré.

