S’il lui avait été proposé un an, Valtteri Bottas “aurait de toute façon quitté” Mercedes

Valtteri Bottas dit qu’il aurait voulu rester chez Mercedes si un accord pluriannuel était disponible, mais qu’il aurait quand même quitté l’équipe si un renouvellement d’un an était sa seule option.

Après avoir eu une succession de contrats d’un an chez Mercedes, Bottas a déclaré que lorsque l’occasion s’est présentée de s’engager dans une équipe pour une période plus longue, il a sauté sur l’occasion d’avoir la sécurité qui l’accompagne lorsqu’il a signé pour Alfa Romeo plus tôt. pendant la semaine.

“C’est un sentiment de détente”, a déclaré Bottas à MTV en Finlande en discutant de son déménagement.

« Tout est clair et je sais ce qui va se passer dans les trois ans et demi à venir. Cela enlève un fardeau des épaules pour que je puisse me concentrer sur ce que je fais.

Je tiens à remercier @MercedesAMGF1 pour les 5 années passées ensemble. Nous avons accompli pas mal de choses que je n’oublierai jamais. Et bon, il nous reste encore cette saison à gagner ! Allons-y https://t.co/2LOhwh1teb#VB77 @F1 pic.twitter.com/iMJljyTNNc – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 6 septembre 2021

En parlant de son nouveau contrat, Bottas a confirmé que son accord durerait au moins jusqu’à la fin de la saison 2024, qui pourrait potentiellement être prolongé à l’avenir compte tenu des options insérées dans l’accord.

“Ce [a future contract extension] Cela dépend de plusieurs choses, mais oui, je serai là pendant au moins trois ans », a déclaré le Finlandais.

«C’était vraiment important pour moi. Toute ma carrière ici s’est déroulée une année à la fois, donc c’est bien d’avoir un projet qui s’inscrit vraiment dans le long terme.

« Il n’y a aucune raison de stresser à propos de mon travail de chauffeur pendant au moins quelques années.

Après avoir été tristement célèbre par Toto Wolff comme «l’ailier» de Lewis Hamilton il y a quelques années, Bottas a largement conduit dans l’ombre du septuple champion du monde à l’époque chez Mercedes.

Le directeur de l’équipe Alfa, Frédéric Vasseur, a cependant confirmé que le neuf fois vainqueur de la course sera le chef d’équipe de facto de sa nouvelle équipe, ce qui, selon Bottas, lui donne une motivation supplémentaire pour la saison prochaine et au-delà.

“Maintenant, je peux vraiment faire la différence”, a déclaré le joueur de 32 ans. « L’équipe m’a assuré que je suis un peu comme un chef de projet.

« Évidemment, si vous avez plus de responsabilités lorsque vous dites quelque chose et que cela se produit vraiment, alors oui, cela vous motive beaucoup.

« Si Mercedes avait proposé un contrat pluriannuel, cela aurait certainement été l’option numéro un. Mais pendant un an, je serais parti.

Aux côtés d’Alfa Romeo, un retour à Williams avait été répandu dans ce qui aurait effectivement été un échange de siège avec Russell, mais le Finlandais a confirmé qu’Alfa lui avait offert la meilleure option à sa disposition.

“Tout ce que j’ai vraiment à dire à ce sujet, c’est que, bien sûr, j’essaie de choisir la meilleure offre pour moi-même à tous égards”, a déclaré Bottas.

« Dans les conversations auxquelles j’ai participé, Alfa était l’option la plus convaincante. Williams a bien fait d’aller de l’avant et j’espère que cela continuera pour eux.

