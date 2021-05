“S’il ne croyait pas en moi, je ne serais pas venu au Giro”

18/05/2021 à 17:09 CEST

Le belge Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a passé la journée de repos du Giro à la deuxième place du général, seulement dépassée par le Colombien Egan bernal, maillot rose de la course, et a assuré qu’il se sentait en confiance et avec le maximum d’options car, sinon, il ne serait pas venu.

“Si je pensais que je ne pourrais pas gagner le Giro, si je n’avais pas cru en moi, je n’aurais pas commencé à Turin. Je ne ressens aucune pression, je suis juste content d’être de retour après 9 mois sans compétition. J’espère pour continuer comme ça », a déclaré Evenepoel, 21 ans, le jour de repos.

Concernant sa confrontation attendue avec Egan bernal, a exclu qu’il existe une rivalité particulière avec le leader d’Ineos et a souligné qu’il se sent privilégié de rivaliser avec un coureur qui a remporté le Tour de France en 2019.

“Nous nous sommes rencontrés deux fois dans le passé. Mais c’est la première fois que nous allons vraiment nous mesurer. Ce n’est pas une rivalité. C’est un honneur de courir aux côtés d’un coureur qui a déjà remporté le Tour de France”, at-il mentionné.

Evenepoel Il a répondu à la déclaration de Bernal concernant la minute et demie dont il aurait besoin pour affronter le dernier contre-la-montre de Milan avec des garanties. “Si vous êtes un gagnant, vous voulez gagner tous les jours. Donc je ne pense pas à Egan”, a-t-il conclu.

Après avoir rappelé qu’il y a trois mois, il ne pouvait pas faire de vélo à l’extérieur en raison de sa grave chute à Il Lombardía, Evenepoel a exclu que le Giro était une affaire de lui contre Bernal. “Le Giro ne se réduit pas à Bernal et à moi. Il y a des coureurs comme Vlasov, Yates … Personne n’a encore perdu le Giro. La semaine dernière, les différences étaient minimes et ils n’ont éliminé personne du top 10 dans la lutte pour le rose. maillot En plus, il en reste encore beaucoup », a-t-il commenté.

Après 9 mois de congé, Evenepoel trouve “étonnant” qu’il soit désormais en compétition “avec les meilleurs grimpeurs du monde”.