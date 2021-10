S’il ne joue pas, Manchester United ne le manquera pas

25/10/2021 à 19:37 CEST

Joël Xaubet

La défaite 0-5 dans la classique anglaise a été un coup très dur à Manchester. De nombreux doigts pointent vers la figure d’Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur de l’équipe pour l’instant est sur une corde raide et peut tomber à tout moment. Mais selon la légende de United, Paul Scholes, Paul Pogba est également l’un des principaux coupables de dimanche ridicule.

L’ancien joueur anglais a durement critiqué Pogba et douter de ce qu’il apporte à l’équipe: « Il a créé le chaos tout ce temps. Tout le monde connaît son talent. S’il ne joue pas, je ne pense pas que l’équipe remarquera son absence. Aujourd’hui, il sort pour jouer et essaie de montrer à quel point il est fort au centre du terrain et donne un but. Puis dans une entrée ridicule, il est expulsé. Je me demande si nous reverrons un jour Pogba jouer avec Solskjaer. »

De plus, selon Scholes, le comportement du Français avec Manchester United n’a pas été bon: « Tous les entraîneurs lui ont fait confiance. Maintenant, il ne veut pas renouveler son contrat et sort sur le terrain pour s’expulser à 15 minutes. Il n’arrête pas de dire qu’il manque de régularité, mais vraiment c’est un manque de discipline et de respect envers l’entraîneur et ses coéquipiers ».

Paul Scholes, exonère Solskjaer des mauvaises performances de Pogba: « Ce n’est pas la faute d’Ole, ne vous méprenez pas, mais la performance de Pogba est ce qui résume le jeu de United aujourd’hui. »