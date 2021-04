“S’il part d’ici, il doit aller à Barcelone ou au Real Madrid”

19/04/2021

L’entraîneur de Villarreal, Unai émeri, a reconnu que c’est une fierté que les joueurs de Villarreal soient à l’agenda des grands clubs espagnols et européens dans une interview pour Radio MARCA: “Si l’Atlético de Madrid, le Real Madrid et Barcelone veulent des joueurs de Villarreal, c’est une fierté. Et Pau Torres? Double, parce qu’il est aussi d’ici. S’il part d’ici, il doit aller au Real Madrid ou à Barcelone”.

Le Basque a félicité l’équipe et le club après s’être qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa: “Manchester, Rome, Arsenal et nous. Ceux d’entre nous qui restent en Ligue Europa sont des équipes importantes. Pour la famille Roig, avoir une équipe à ce niveau est une source de fierté. Je dis avec une grande fierté que nous avons l’un des meilleures carrières du pays “.

Les habitants de Castellón affronteront Arsenal, un rival que l’entraîneur connaît particulièrement bien: “Je n’ai eu que deux licenciements en 17 ans en tant qu’entraîneur, dont l’un à Arsenal. Mais je ne vois pas cette réunion comme une revanche. J’ai beaucoup d’affection pour les équipes pour lesquelles j’ai joué et formé.”.

En défense de la Liga

Unai émeri a salué le niveau de la Liga malgré l’échec des équipes espagnoles en Ligue des champions: “Nous sommes très tendus au niveau social à cause de tout ce qui se passe et au niveau sportif, nous devons renforcer notre marque. Notre Ligue est une marque puissante. Entraînement du PSG et d’Arsenal, notamment en pré-saison, vous vous rendez compte du potentiel du Barça et de Madrid. En Amérique du Sud, il y a une admiration incroyable pour Séville“.

En ce qui concerne le carrefour avec Take Kubo, le Basque a défendu les Japonais malgré son départ de Villarreal: “Il est très jeune et il semble que ça lui a fait du mal que je dise qu’il avait 18 ans, quand il avait 19 ans. Là, il est resté, il voulait partir et il a les conditions pour être un grand footballeur, mais il y a un processus. Je lui souhaite le meilleur. “.