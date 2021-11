S’il s’énerve pour tout, essayons d’éliminer les impératifs

11/11/2021 à 15h12 CET

Léo Farache

Une plainte très fréquente des mères et des pères d’adolescents et de post-adolescents est verbalisée par des phrases comme celles-ci : « Je ne peux rien lui dire & rdquor ;, » il s’énerve de tout & rdquor ;, « dès qu’on lui dit que quelque chose ne va pas, il vous regarde avec un froncement de sourcils ou avec un geste de désapprobation & rdquor ;.

Si cela arrive si souvent et dans tant de familles, pourquoi ne pas essayer une autre tactique qui concrétise notre bonne intention de les aider avec nos recommandations pour penser à faire les choses différemment ? Je pense que beaucoup de mères et de pères ne sont pas conscients du grand nombre d’instructions que nous donnons à nos enfants, la plupart utilisant le temps du verbe impératif que, d’ailleurs, nous utilisons si couramment dans tous les domaines de notre vie. Les ordres nous éloignent, ils sont le prolongement du pouvoir que nous utilisons depuis que nous sommes petits, ils nous placent sur un autre plan dans lequel il est beaucoup plus difficile de tenir une conversation productif, de vous à vous. Nous utilisons ce temps de verbe que, sûrement, nos enfants n’utilisent pas pour s’adresser à nous.

La proposition que je fais est que nous supprimions les ordres, les impératifs ou les opinions restrictives et les remplaçons par des phrases qui permettent à notre fille ou à notre fils de prendre la décision, d’exprimer une opinion, qui ouvre la porte, bref, d’avoir une conversation. J’observe qu’il y a des enfants qui jettent l’éponge et se limitent, dans ces cas, à un assentiment discipliné pour éviter les conflits. L’ordre constant, si fatiguant, produit une distance avec nos enfants. Parfois l’ordre est exprimé directement : « ça se fait comme ça & rdquor ; », « appelle ton oncle.. & rdquor ;, « prends une aspirine & rdquor ; », « va chez le médecin & rdquor ;, « viens manger & rdquor ; ; ou plus indirectement « tu devrais faire ça & rdquor ;, » ce que tu as à faire & rdquor ;.

Je trouve les impératifs épouvantables dans n’importe quel domaine. Je pense que cela ne coûte rien de changer le « appelez-moi & rdquor; pour un » pouvez-vous m’appeler, s’il vous plaît ? & rdquor; ou un « tu me dis & rdquor; pour un « merci de m’avoir informé, s’il vous plaît & rdquor ;. Ou, lorsque nous allons dans un bar, substituez le « allez-vous m’apporter une canne & rdquor; pour « Puis-je avoir une bière, s’il vous plaît? & rdquor;. Les ordres, les impératifs ne contribuent pas à établir une relation confortable, amicale qui permet au langage de faire sa fonction de plaire, de réconforter, de créer un environnement stimulant et propice à l’échange d’informations et de sentiments.

ETn la relation avec nos enfants, les ordres continus, l’impératif est particulièrement pernicieux et aboutit aux résultats indésirables que nous avons dit au début. Essayons « peut-être pourriez-vous & mldr;. Qu’en pensez-vous ? & Rdquor ;, « Je vous demande, s’il vous plaît, appelez votre oncle & rdquor ;, » quelle est votre opinion sur & mldr ; ? » chez le médecin ? & rdquor ;, » pouvons-nous manger maintenant ? & rdquor ; .

Il y a peut-être ceux qui, en lisant ces lignes, pensent que tant de délicatesse va nous rendre plus faibles et même stupides. Ou qu’il s’en moque qu’on lui parle comme ça, avec des impératifs, avec des ordres. Je ne peux pas et je ne dois pas douter qu’il y ait ceux qui manquent cette façon de parler, bien que d’après mon expérience d’observateur attentif, je sois arrivé à deux conclusions simples :

– La grande majorité des gens aiment qu’on leur parle très bien et nous sommes capables de développer un bonus de gentillesse si cela se produit. Et quand cela arrive, tout va mieux.

– La grande majorité des gens réagissent – au moins – avec une triste indifférence à ceux qui nous traitent sans affection (et l’impératif n’est pas affectueux)

En tout cas, si nous sommes arrivés à la conclusion que nos enfants « on ne peut rien dire & rdquor; », ils s’énervent de tout & rdquor; ou « dès que nous leur disons quelque chose, ils nous regardent avec un froncement de sourcils ou reniflent avec une insatisfaction évidente & rdquor;, nous devons faire quelque chose parce que nous sommes leurs mères et pères, leurs éducateurs et maintenir ce statu quo de conflit permanent est vraiment fatiguant, frustrant et sans amour.